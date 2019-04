35-årig endte i kunstig koma: Sag om voldsom arbejdsulykke skal for retten

Sagen om en alvorlig arbejdsulykke under byggeriet af Great Northerns spa-område i maj 2017 ender nu i retten. Det tyske firma bag byggeriet risikerer en større bøde for utilstrækkelig sikkerhed på byggepladsen.

Retten i Odense skal tirsdag tage stilling til, om det tyske firma Gebrüder Schütt skal straffes med en bøde for manglende sikkerhed under det daværende byggeri af Great Northern golfresorts spa-område.

Risikerer bøde

Allerede dagen efter ulykken gav Arbejdstilsynet to strakspåbud. Altså påbud uden frist, som skulle efterkommes med det samme.

For det første skulle Gebrüder Schütt sørge for, at arbejdet med at montere taget foregik sikkert. Og for det andet skulle firmaet lave en særlig, udbygget arbejdspladsvurdering, der vurderede risikoen ved det farlige arbejde.

På baggrund af politiets rapport i sagen vurderede Arbejdstilsynets jurister, om der skulle være et strafferetsligt efterspil. Og det er der altså kommet. Firmaet er tiltalt for at have overtrådt arbejdsmiljøloven og bekendtgørelsen om anvendelse af tekniske hjælpemidler.

Står det til Arbejdstilsynet, skal det tyske firma straffes med en bøde på 80.000 kroner, fortæller anklager Kirsten Flummer.

Hun forventer ikke, at arbejderen er i stand til at afgive forklaring i retten, for hans hukommelse blev påvirket af hjerneblødningen, og han husker tilsyneladende ikke selv ulykken. Hans erstatningssag kommer til at køre separat, oplyser anklageren.