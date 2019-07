27.000 besøgende på én uge: Intet afbrændingsforbud har sat fut i salget af grillkød og sikrer SuperBrugsen en rekordsommer

Kerteminde: 27.000 besøgende i uge 30 og en juni med rekordomsætning.

Det er en glad brugsuddeler, der kan berette om en rekordsommer i Superbrugsen i Kerteminde. Færre sommerdage end sidste år og dermed intet afbrændingsforbud har betydet et stort salg af kød til grillen. Det er med til at sikre, at butikken endnu engang har slået en rekord.

- Vi har svært ved at få armene ned. Sidste uge var fuldstændig vild. Uge 30 og juni 2019 er de største nogensinde. Vi har haft omsætningsrekord i forhold til sidste år, siger Jan Sandgaard.

Det er takket være hårdt arbejde i SuperBrugsen og hårdt arbejde for at få turister til byen ifølge ham.

- Da vi lavede budget, tænkte vi, at det ville blive svært. Men vi har løbet stærkt for at nå det. Og der er nogle, der gør et godt stykke arbejde for at få turister til byen. Det er ikke kommunen, men andre, der skal have æren for det, siger brugsuddeleren.