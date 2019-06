25 år med skønhed i Langeskov: Nu er der to generationer i Clinique Body and Face

Maria og Annette Aagaard - datter og mor - nyder at arbejde side om side i Clinque Body and Face, hvor der ikke blot er klinik, men også blandt andet salg af diverse skønhedsprodukter. Foto: Mette Louise Fasdal

Det er nu 25 år siden, at Annette Aagaard åbnede Clinique Body and Face i Langeskov, og i flere af de år har hun arbejdet sammen med sin datter, Maria. Nu er det Maria, der har sin mor ansat.

Langeskov: - 25 år. Pludselig speedede tiden op. 65-årige Annette Aagaard kigger lidt forundret rundt i den klinik, som hun åbnede for 25 år siden - Clinque Face and Body, som i dag holder til i Langskov Centret. Da Annette Aagaard åbnede den 1. juni 1994, var det først i sit private hjem på Dalstrøget i Langeskov. Hun havde valgt at uddanne sig til kosmetolog og fodplejer efter, at hendes to børn var blevet store og ikke længere var så afhængig af hendes tilstedeværelse. Da hun efter to år hjemme på matriklen fik mulighed for at flytte sin klinik ind i Langeskov Centret i det, der tidligere var en herresalon, slog hun til. Derfor har Clinque Face and Body siden 1996 haft til huse i Langeskov Centret. - Jeg havde altid drømt om at få min egen, lille butik, og her i Langeskov Centret blev jeg også mere synlig, fordi her er mange flere mennesker, der kommer forbi. Det gjorde de jo ikke lige, da jeg havde forretningen i mit private hjem, forklarer hun og fortæller, at hun allerede det første år fornemmede, at der kom flere kunder. - Men jeg har også kunder, som har været med mig i alle 25 år, smiler hun.

Mor og datter arbejder sammen En anden, som Annette Aagaard også har fået med sig i klinikken, er hendes datter, Maria Aagaard på 37 år. Hun er ligesom sin mor blevet uddannet kosmetolog og fodplejer. - Jeg er nok bare pige med stort P, så jeg kan godt lide den her slags arbejde. Og så er vores arbejde også andet end at finde den rette læbestift og en god creme, ler hun og fortæller, at der med kosmetolog-uddannelsen også har været meget anatomi. - Det er nok de færreste, der ved det, men det godt kan minde om at uddanne sig til sygeplejerske, smiler hun. I nogle år var Maria Aagaard i klinik i Kerteminde, hvor Annette Aagaard også havde en afdeling af Clinque Body and Face, men den blev lukket ned, og Maria Aagaard kom tilbage til Langeskov for en kort stund, inden kosmetologskolen på Filosofgangen i Odense hyrede hende ind som lærer. Arbejdet med at undervise blev hun nu aldrig helt dus med, og derfor vendte hun tilbage til klinikken i Langeskov for at arbejde side om side med sin mor. Og det er de begge meget glade for.

Kunder kommer udenbys fra Maria Aagaard overtog klinikken for omkring fem år siden og har nu sin mor ansat på 20 timer om ugen. - Der er jo nok dem, der vil synes, at det vil være mærkeligt at arbejde sammen med sin mor eller datter, men det fungerer for os. Vi skændes aldrig, og vi er gode til at holde privat snak væk, når vi arbejder. Vi kan tale om, hvad vi skal i weekenden, når vi er færdige med at arbejde, pointerer Annette Aagaard. Der er også godt med arbejde til dem begge. - Vi er gerne booket nogle uger frem, fortæller Annette Aagaard og fortæller, at kunderne ikke kun kommer fra Kerteminde eller Langeskov. Der er også kunder fra Ringe, Aarup og Odense. - Jeg tror, at de finder frem til os, fordi de fornemmer, at vi har mere tid, forklarer Annette Aagaard. Det giver Maria Aagaard hende ret i. I øjeblikket er det, som mange efterspørger at få et "lash lift," hvor øjenvipperne kommer til at syne længere og får lidt mere volumen. Ellers er det fortsat ansigts - og fodbehandlinger, der er i høj kurs i klinikken. - Jeg ved ikke lige, hvornår jeg stopper her, siger Annette Aagaard og fortæller, at hun også droslede ned i tid, fordi hendes ryg drillede. - Det kan godt være, at jeg går lidt flere timer ned, men nu må vi se, smiler hun. Fredag 21. juni markeres hendes 25 års jubilæum med en reception i klinikken og butikken fra klokken 15 til 18. Her serveres der et lille glas og lidt sødt til ganen.