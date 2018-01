Da Jørgen Lykkegaard for 26 år siden foreslog en jazzfest i Dalby, blev han rådet til at lade sig indlægge. Nu er jazzfesten blevet en nagelfast tradition, der har eksisteret i 25 år. Poul Larsen og Jørgen Lykkegård kigger her tilbage på den spæde start.

For 26 år siden fik Jørgen Lykkegård en gave af sin svoger juleaften. Det er der selvsagt ikke noget særpræget ved, men betydningen af den julegave er nu alligevel helt særlig. Det vender vi tilbage til.

Lørdag formiddag gjorde frivillige for 25 år i træk klar til jazzfest i Dalby Forsamlingshus. Og mens de sidste detaljer frem mod aftenens jubilæumsbal blev finpudset, mødtes to af de herrer, der for 26 år siden søsatte den tilbagevende jazzsucces. Sammen kigger Jørgen Lykkegaard og Poul Larsen her tilbage på den spæde start til den store succes, som jazzfesten er blevet.

Jørgen Lykkegaard og Poul Larsen var dengang en del af det, der hed Hindsholm Fritidsring. Ved et bestyrelsesmøde faldt snakken på, at de gerne ville arrangere en fest med god musik i vintermånederne, hvor der ikke rigtigt var så mange aktiviteter i området.

- Jeg foreslog, at vi kunne prøve at lave en jazzfest og få noget musik af en vis kvalitet, tage entre og få det til at løbe rundt, fortæller Jørgen Lykkegaard.

- Der var vidst nok en, der sagde, at nu burde jeg altså indlægges, fortsætter han, så Poul Larsen griner.

Kort forinden havde Jørgen Lykkegaard fået en CD i julegave af sin svoger. CD'en var med jazzgruppen Neanders Jazzband, og Jørgen Lykkegaard besluttede sig for at vise musikken til Poul Larsen, der var formand for Hindsholm Fritidsring.

- Da jeg hørte den dejlige musik, tænkte jeg: Hvorfor skal folk i Dalby køre til Odense for at høre god musik. Man kan jo lige så godt tage den gode musik til Dalby, og så betale pengene her i stedet for at lægge dem i Odense, fortæller Poul Larsen.

De to herrer fik hurtigt lavet en aftale med Neanders Jazzband og allieret sig med andre lokale foreninger. Sammen fik de stablet en fest på benene.