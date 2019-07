25 år med Galleri Kik og fællesskab: Fejrer det med en konkurrence, hvor du kan vinde et kunstværk

Formanden Torben Buhl Dinesen udstiller også selv i galleriet. Ved den seneste udstilling fik han solgt fem malerier.- Jeg blev helt lykkelig. Jeg blev lidt stolt. Det var et skulderklap, siger han og bliver støttet op af Kirsten Work Rasmussen, der også tydeligt kender den følelse.Foto: Amanda Flyvbjerg

25 år har Galleri Kik været en del af Kerteminde. Kirsten har været med til at stifte galleriet. Torben er formand. Sammen har de brugt timer på at forberede fejringen af 25 års jubilæet. For dem begge er det fællesskabet, der er drivkraften.

Kerteminde: Det startede med et ønske om et fællesskab, hvor kunstnere sammen kunne mødes, finde inspiration i hinanden og udstille. Tirsdag var det 25 år siden, at nogle ildsjæle brød mure ned, isolerede, lagde gulv og malede bygningen fra 1673 på Trollegade 2, der blev til Galleri Kik. - Der stod folk hele vejen ned ad vejen, og borgmesteren var her, siger Kirsten Work Rasmussen om åbningen i 1994. Hun er en af stifterne bag galleriet og har - dog med nogle års pause - været med siden starten. Hun maler, tegner selv og har været en del af flere forskellige kunstnerprojekter. For hende er det stadig fællesskabet, der holder liv i interessen for galleriet midt i Kerteminde og gør det særligt. - Det er dejligt. Det er åbent for alle og enhver. Og der er noget til alle, og her er inspirerende. Det er bare skønt med et fællesskab, siger hun. Noget, der bliver mødt af en enig formand. Han har været en del af galleriet i tre år og formand i et år. - Det er rigtig spændende, og det giver mulighed for at folde ens idéer ud. Det er også hyggeligt at være sammen med andre kunstnere og sparre med dem, siger Torben Buhl Dinesen.

25 år med Galleri Kik Galleri Kik åbnede med 75.000 kroner i støtte fra kommunen i 1994.Der var omkring 10.000 besøgende om året.



I 2007 stoppede kommunen med at passe galleriet og kunstnerne tog selv helt over.



I 2007 var der også et markant dyk af medlemmer til omkring otte.



I 2019 er der 45 medlemmer. Omkring 14.000 besøgende om året.



Kilde: Torben Buhl Dinesen

Der er en ny udstilling hver uge med galleriets tilknyttede kunstnere. Den, der har udstillingen, skal selv passe den.- Man er bundet. Man skal være her. Det er også ofte den snak, den personlige fortælling bag maleriet, der får folk til at købe, siger Kirsten Work Rasmussen.Foto: Amanda Flyvbjerg

Fernisering og konkurrence Siden februar har de brugt timevis på møder, snakke, koordinering og kommunikation med kunstnere. I de lyse, men små rammer fejrer galleriet nemlig sit 25 års jubilæum med fernisering af deres 33 kunstneres fællesudstilling den 16. juli. - Det er et stort arbejde. Det er lidt bøvlet. Men det lykkes. Og det er jo spændende, siger formanden, der få gange har fået ført penslen over et lærred de seneste seks måneder. Fællesudstillingen har åbent fra ferniseringsdagen og indtil den 28. juli. Hos Torben Buhl Dinesen er forhåbningen, at der kommer 200 besøgende. - Vi har også inviteret borgmesteren, som vi håber, kommer. Og selvfølgelig håber vi, at byens andre museer kommer. Men vi får at se, siger han. Formandens største forhåbning er dog, at fejringen vil være med til at bringe kunsten ud i Kerteminde. Derfor er der i år også arrangeret en konkurrence, hvor kunstnerne har noget udstillet i Kertemindes butikker. Alle kan komme forbi Galleri Kik og stemme på deres favoritkunstværk. Det med flest stemmer vil blive vundet af en person, der bliver trukket lod om. Og det er med til at vise det fællesskab, Galleriet repræsenterer ifølge Kirsten Work Rasmussen. - Man kan være sammen om det. Det er en gave, siger hun.

For formanden og Kirsten Work Rasmussen er det blandt andet galleriets mange forskellige typer af kunstnere og kunstværker, der er med til at gøre Galleri Kik specielt. Foto: Amanda Flyvbjerg

Det hvide bord med stenpladen har været en del af galleriet siden 1994. En af stifterne bag galleriet har selv bygget det. Også det røde murstensgulv går tilbage fra opstartstiden. Ifølge Kirsten Work Rasmussen er der sand under murstenene, og det er muligt at tage dem op let og lægge dem anderledes.Foto: Amanda Flyvbjerg

Der er kunstnere fra hele landet, men også fra Luxemborg, der udstiller i Galleri Kik. Foto: Amanda Flyvbjerg