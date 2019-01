Munkebo: I 2019 flytter fuglene indenfor på rehabiliteringscentret i Munkebo.

Kerteminde Kommune har nemlig søgt og fået 225.000 kroner fra Albani Fonden til at udsmykke rehabiliteringscenteret med fugle- og naturkunst inspireret af de fugle og landskaber, der ses udenfor.

- Det handler jo om, hvad naturen og kunsten kan gøre ved os mennesker. At de to ting tilsammen faktisk kan bidrage til vores velbefindende, siger museumsinspektør ved Østfyns Museer, Mette L. Thøgersen, der har rådgivet kommunen om projektet.

Hun fortæller, at man på Johannes Larsen Museet har arbejdet med flere projekter, der handler om at bruge kunsten, naturen og historien til at bidrage til, at folk får det bedre.

Rehabiliteringscentrets ledelse fik ideen til at udsmykke centret og rettede derfor henvendelse til Johannes Larsen Museet for at få ideer til, hvordan det kunne gøres.

- For os er det altid rigtig dejligt, når vi kan være med til at lave nogle projekter, som også rækker ud i samfundet. Og det er det her jo et godt eksempel på, siger Mette L. Thøgersen.