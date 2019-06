Kerteminde Forsyning har netop bestilt nye sorterings-skraldespande for 10 millioner kroner. De rulles ud i løbet af 2019/2020. Læs videre og bliv god til at sortere.

Kerteminde: Må pizzabakker komme i pap? Må pap og papir blandes sammen? Og hvor skal plastikaffaldet hen?

I løbet af efteråret 2019 lander to nye affaldsspande hos alle husejere i Kerteminde Kommune. Spandene skal gøre os alle sammen mere miljøvenlige og spare os for en del køreture til genbrugspladsen. Men hvordan er det nu lige, at man skal sortere sit affald efter den nye ordning? Det har vi spurgt Michael Høj Larsen om. Han er direktør i Kerteminde Forsyning:

- Der bliver to spande med to rum i hver. Den ene med restaffald og madaffald. Den kalder vi energispanden, fordi madaffaldet går til biogasproduktion hvor man producerer el og varme. Restaffaldet går til affaldsenergi, hvor man producerer el og varme. Den anden kalder vi ressourcespanden, fordi indholdet bliver genanvendt til nye ressourcer. Den er delt op i et rum med pap/papir og et rum med metal/glas.

Hvorfor må vi blande pap og papir sammen og metal og glas sammen? Det må man ikke på genbrugspladsen.

- Det er fordi, det bliver sorteret mekanisk ude hos behandleren. De har nogen maskiner, der kan skille glas og metal ad og pap og papir.

Hvordan er det nu med pizzabakker. Må de komme i pap? Der står jo genbrugspap på mange af dem.

- Nej. De skal i restaffald. Fordi der er fedtstof i, altså olie fra pizzaen kan de ikke genanvendes. Det er noget af det, vores samfund skal arbejde mere med i fremtiden. At vores ting produceres på en måde, så de kan genanvendes.

Hvad så med mælkekartoner? De er jo lavet af pap?

- Den går heller ikke. De er lavet af et såkaldt to-komposit-materiale. Pap og plastik. I virkeligheden burde alt mælk og juice sælges på glasflasker, som er nemme at genanvende. Det er nok der, den største politiske opgave ligger. Hvis ikke der er skrappe krav til industrien er det svært at rykke noget.