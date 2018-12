2018 var et godt år: Strandbadet udvider i 2019

Kerteminde: Efter en særdeles givtig sommer satser Strandbadet i Kerteminde på at forny forretningen i 2019.

- Vi har haft en rigtig god sommer. Der har været fyldt med folk, der har været meget glade, fortæller Muhammed Jamel Merhi, der er gift med forpagteren af Strandbadet, Abir Jamel Merhi.

Strandbadet forsøgte sig i år med at opsætte ekstra parasoller og udleje solsenge, og det er gået over al forventning.

- Vi har haft udsolgt af solsengene flere gange, hvor folk er gået forgæves. Vi var lidt for sent på den med at udleje solsenge, så forhåbentligt kommer vi tidligere i gang til næste år, siger Muhammed Merhi, der også forventer, at den alkoholbevilling, som Strandbadet fik i sommer, vil sætte ekstra gang i forretningen til næste år.