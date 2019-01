20 års jubilæum for andet år i træk: Blæsende nytårs-dyp i Storebælt

Både garvede, men også helt nye vinter-badere, er mødt frem klar til et dyp i det fire-fem grader kolde vand. En af førstegangs-baderne er Till Sandtner fra Tyskland, der har fejret jul og nytår i sommerhus i Kerteminde.

Sandet fyger og blæsten river og rusker i de fremmødte, da Nordstrandens Brolaug og Kerteminde Ugeavis traditionen tro byder velkommen til nytårsbadning. I år fejrer man igen - ligesom sidste år - 20 års jubilæum. Efter en nærmere undersøgelse kunne formand for Brolauget, Jan Cederholm, nemlig konstatere, at jubilæet sidste år var en regnefejl.

Ved første øjekast ser det ellers ikke ud til, at mange har vovet sig udenfor. Men ved nærmere øjesyn har både vinterbadere og nysgerrige tilskuere blot søgt tilflugt i deres biler til sidste øjeblik.

Kerteminde: Trods varsler om stormflod og et gevaldigt blæsevejr på årets første dag, er fremmødet stort til den traditionsrige nytårs-dukkert ved Nordstranden i Kerteminde.

Jan Cederholm byder velkommen til de fremmødte gennem en megafon, men blæsten tager de fleste af ordene med sig. Også fællessangen viser sig at være noget af en udfordring i blæsevejret. Megafonen bliver givet videre til borgmester Kasper E. Olesen (S). Og efter en kort tale og ønsker om et godt nyt år, tæller han sammen med publikum ned. 3-2-1. Og så går det løs.

- De er nogle kyllinger, griner Jette Flinch Nyrup, mens mændende selv mener at de er velovervejede og fornuftige, når de ikke springer i det kolde vand.

Med som tilskuere er deres mænd, der dog ikke har ladet sig overtale til at hoppe i vandet.

- Det er en dejlig måde at starte det hele på. Man bliver glad og godt tilpas, siger Pia Madsen.

Et par af de mere garvede vinterbadere er veninderne Pia Madsen og Jette Flinch Nyrup fra Kerteminde Vinterbadeklub. For dem har nytårs-dukkerten været en tradition i de sidste otte år.

Christine Nybo vintrebadede for første gang sammen med sin far Benny Nybo. Foto: Michael Bager

Hurtigt op igen

Også Kasper E. Olesen selv lader til at have fået smag for vinterbadningen og hopper, ligesom sidste år, i vandet efter sin tale.

Der bliver skreget og stønnet over det kolde vand, og de første badere er lynhurtigt oppe igen.

- Det er dejligt varmt i år, råber en af vikingerne til de grinene tilskuere.

11-årige Christine Nybo fra Odense er en af de yngste i vandet i år, og det er også første gang hun prøver vinterbadning.

Er det varmt?

- Nej, det er koldt, griner hun, og tilføjer:

- Men det er dejligt når man kommer op.

Hun er hoppet i sammen med sin far, Benny Nybo. Hun vil nemlig ikke stå tilbage for sin storebror, der er hoppet i vandet i de sidste par år.

- Ja, det er jo ikke sådan, at man har lyst til at plaske rundt derude hele dagen, griner hendes far, Benny Nybo, da han kommer op og får håndklædet om sig.

Storebror kommer over med et glas Gammel Dansk.

- I år har de fundet ud af, at de ikke skal putte så meget i glassene, griner han, mens han med rystende hænder forsøger at drikke indholdet af glasset uden at spilde.