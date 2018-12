17. januar er knald eller fald for Kirsebærfestival 2019

Kerteminde: Tusindevis af mennesker, der myldrer i gaderne. Rylen, der anløber renæssancehavnen lastet med kirsebær, prinsesser og en dronning. Lyset, der synges ud med fakkeltog lørdag aften og alle de andre gode traditioner, der hører med til en Kirsebærfestival, har du måske oplevet for sidste gang.

I hvert fald, hvis det ikke lykkes for resten af bestyrelsen at finde en ny formand senest den 17. januar.

- Vi har holdt konstituerende møde i bestyrelsen, eller det, der er tilbage af den. Facit er, at vi fortsat mangler et bestyrelsesmedlem og tre suppleanter og først og fremmest en ny formand, for den post er der ingen, der vil have, siger bestyrelsesmedlem Jørgen Hansen.

- Der kom masser af nye spændende ideer på bordet, men vi har lagt dem alle sammen i en bunke, for der er ingen grund til at spilde tid på nye tiltag, hvis vi ikke kan finde en person, der vil stå i spidsen for festivalen.