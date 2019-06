1400 små fodboldspillere invaderer Kerteminde

Fra 28. til 30. juni er det små Messi'er i fodboldtrøjer, der vil præge bybilledet i Kerteminde, som deltagere i Kerteminde Cup 2019

- Vi er superklar til at tage imod 1400 fodboldspillere, piger og drenge fra U7 til U14, fortæller Kerteminde Boldklubs formand Steen Jensen, der som formand for den store boldklub glæder sig over, at han stille og roligt kan nyde weekenden og masser af glade børn. Kerteminde stiller selv med cirka 200 spillere.

Med tovholderne Søren Eriksen, Jeanette Hedegaard og den erfarne Jan Aarenstrup i spidsen for knap 400 frivillige er baggrunden skabt for endnu en vellykket fodboldweekend. 400 frivillige lyder af meget. Organiseringen og uddeling opgaver kræver meget forarbejde, men her knap en uge før indmarch er alt næsten på plads.

- Der er rift om at deltage i turneringen, og det er længe siden, at KB har kunnet melde udsolgt, fortsætter Steen Jensen. En række sjællandske klubber har været tidligt ude og udgør i år cirka to-tredjedele af de deltagende klubber.

Grunden til populariteten er omtalen fra tidligere år. Kerteminde Boldklub fortæller i omtalen af cup'en, at det ikke kun er fodbold og pokaler, men også kammeratskab og hyggeligt samvær med familien. Mange klubber bruger weekenden til familietur, og der er da også rift om forældrecampingpladserne i nærheden af stadion-området, vandrehjemspladser osv. De mange børn indkvarteres på skoler og i hallerne.

Hvis du vil se mange fodboldbørn, er der igen i år den traditionelle march fra Kerteminde Skole til Kerteminde Stadion med borgmester Kasper Olesen i spidsen. Efter ceremonien i bedste VM-stil, er der de næste dage masser af fodbold og glædesråb på fodboldbanerne.