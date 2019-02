122 borgere for mange: Kerteminde mister 37 millioner kroner

Kerteminde Kommune mister et statstilskud i 2020 på 37 millioner koner, fordi antallet af borgere er steget.

Kerteminde: Den gode nyhed er, at befolkningstallet i Kerteminde Kommune vokser. Den dårlige nyhed er, at befolkningstallet i Kerteminde Kommune vokser. At det både kan være en god og dårlig nyhed på samme tid, er fordi stigningen i antallet af borgere betyder, at kommunen mister et tilskud fra staten i 2020 på omkring 37 millioner kroner. - Det er en tåbelig ordning, konstaterer borgmester Kasper Olesen, der glæder sig over, at flere og flere vælger at flytte til Kerteminde, men samtidig ærgrer sig over, at der nu mangler 37 millioner kroner i kommunekassen i 2020. - Det siger noget om, at de rammer kommunerne får tilskud efter. De skriger til himlen, forklarer Kasper Olesen. For at få tilskuddet udbetalt fra staten skulle antallet af borgere i Kerteminde Kommune have holdt sig under befolkningstallet fra 2014 på 23.665 personer. Da regnskabet blev gjort op 1.1.2019, var der 23.786 personer i kommunen. Eller lige præcis 122 borgere for mange.

Lugede ud i 2017 Kerteminde Kommune stod i samme situation i december 2017. Hvor der før, borgmesteren gik på juleferie, var syv indbyggere for meget til, at staten ville sende en pose penge. Dengang blev administrationen sat til at gennemgå kommunens indbyggere med en tættekam for at få dem luget ud, der var registreret forkert. - Der fandt man nok til, at vi kom ned og lå på den side, hvor der var faldende befolkningstilvækst, fortæller Kasper Olesen. Det var ikke muligt i år, hvor det allerede i efteråret stod klart, at befolkningstallet var steget mere, end det var realistisk at luge ud.

Tilskud er regnet ind i budgettet Det mistede tilskud fra staten giver byrådet et helt akut problem, for de 37 millioner kroner er nemlig allerede regnet ind i budgettet i 2020. Til gengæld får kommunen så nogle skatteindtægter indtægter og mindre tilskud fra staten på grund af de ekstra borgere, men borgmesteren regner ikke med, at indtægterne vil opveje det mistede tilskud. - Hvor stort et gab (forskellen mellem det mistede tilskud og ekstra indtægter, red), der vil være, ved vi først engang i februar. - Men vi er allerede begyndt at sætte ind, fordi vi godt kan se, at der vil være et gab. Derfor har vi på sidste økonomiudvalgsmøde besluttet at sætte nogle grønne områder til salg. - Det giver nogle engangsbeløb, men det er kun engangsbeløb. Kommer i til helt at kunne undgå nye besparelser i 2020? - Det kan jeg først give det rigtige svar på, når jeg kender beløbet, siger Kasper Olesen.

flere børnefamilier flytter til I stedet for at begræde det mistede tilskud, vil Kasper Olesen hellere arbejde for, at endnu flere borgere flytter til Kerteminde Kommune, så det manglende tilskud på sigt kan blive opvejet af øgede skatteindtægter. - I mine øjne er det en møgkedelig dagsorden at sætte sig, at vi skal fokusere på, at der er nogen, der flytter fra kommunen. Det er langt mere positivt at arbejde for, hvordan vi kan tiltrække flere borgere. - Og selvfølgelig giver det også noget, når vi kan se, at det blandt andet er børnefamilier, der flytter til kommunen. Forældrene er oftest på arbejdsmarkedet, og på den måde genererer de indtægter til kommunen, forklarer Kasper Olesen.