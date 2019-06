119 motorcykler tordnede mod mobning af Maibritt

12-årige Maibritt Bense gjorde søndag store øjne, da en sværm af motorcykler fra hele landet parkerede foran hendes hjem i Kerteminde for at tage afstand fra mobning

- Man kan køre langt for at spise en is, men man kan også køre langt for at støtte en god sag, og jeg valgte i dag det sidste, fortalte Jasper Boll, inden en øredøvende torden af motorstøj fyldte luften.

En lilla og lysegrøn Kawasaki ZX9R også kaldet en "Ninja 900." Føreren hed Jasper Boll og havde taget turen fra hjembyen Vejle for at deltage i dette helt særlige motorcykeltræf i Kerteminde.

Kerteminde: Hendes yndlingsfarve er lilla. Da der søndag middag holdt ikke mindre end 119 motorcykler i alverdens forskellige farver, former og størrelser på Damgårds Allé i Kerteminde, og 12-årige Maibritt Bense havde fået det umulige valg at udpege blot én at køre med, gik hun derfor - ganske fornuftigt - efter farven.

MC mod Mobning er en gruppe af motorcyklister, som sammen kæmper imod mobning. Gruppen er organiseret på Facebook, hvor der foreløbig er 9400 medlemmer. Målgruppen er børn (indtil 16 år), som føler sig mobbet i skolen og/eller ved fritidsaktiviteter. Motorcyklerne møder op på barnets skole eller ved hjemmet, hvor barnet får en køretur bag på én af de mange motorcykler.Medlemmerne vil også prøve at lave så meget larm, "at dem som burde hjælpe dig - kan høre det.Kilde: Facebook-gruppen "MC Mod Mobning."

Efter et nærmest umuligt valg mellem 119 flotte motorcykler, besluttede Maibritt Bense, at hun ønskede en tur på denne Kawasaki. Også kaldet en Ninja 900. Den havde taget turen fra Vejle for at være med. Foto: Kim Rune

Hun ønsker ikke at tale om den mobning, hun har været udsat for på den folkeskole, hvor hun går, og det er heller ikke hensigten med MC Mod Mobning, fortæller formand Susanne Friis:

- Jeg havde gennem længere tid bemærket, at hun havde ændret personlighed. Hun havde ellers skiftet skole, men så begyndte problemerne igen, og så læste jeg om MC Mod Mobning på Facebook og spurgte, om de ikke ville komme en tur til Kerteminde. Jeg er helt overvældet over, at der er så mange, fortæller Dorthe Bense.

Da motorlarmen efterfølgende stilnede af på Nordre Havnekaj, roste Christian Bense, der er far til dagens hovedperson, det store fremmøde:

- Jeg er så taknemlig for, at I ville møde op i dag. Vi siger nej tak til mobning. Men nogen gange har vi brug for at blive mindet om det.

Susanne Friis havde et budskab med til klassekammeraterne:

- Fællesskab er vigtigt. Vi kunne ikke gøre det her uden et stærkt fællesskab i MC Mod Mobning. I skolen er der også et fællesskab. I har samme alder, I har samme mål, at I skal have en uddannelse og lære noget. Det er ikke sikkert, at man kan lige godt med alle. Det behøver man heller ikke. Men vi skal respektere hinanden og sørge for, at fællesskabet er for alle.

Skolen og forældregruppen i klassen har nu også taget fat på problemstillingen, fortæller Dorthe Bense.

Til Maibritt lød også nogle ord fra mc'ernes formand:

- Her er folk fra hele landet for at vise dig, at du har en plads i vores fællesskab. For at fortælle dig og dem omkring dig, at mobning ikke er i orden. At det skal stoppe.

- Og så er vi her også lidt for at vise dig vores motorcykler.