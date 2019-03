Kerteminde: I samarbejde med DGI holder Nordøstfyns Gymnastikforeninger forårsopvisning i Kerteminde Idrætscenter, lørdag 23. marts med fælles indmarch kl. 9.

Hele dagen vil idrætscentret derefter være fyldt med omkring 1100 glade gymnaster fra store dele af Fyn, som viser, hvad de har arbejdet med i vinterens løb.

Nordøstfyns Gymnastikforeninger er et samarbejde mellem fem lokale gymnastikforeninger - Kølstrup/Rynkeby, Drigstrup, Munkebo, Hindsholm og Kerteminde Gymnastikforeninger.

Samarbejdet har givet tætte relationer foreningerne imellem og til at løse større opgaver sammen, som eksempelvis forårsstævnet, der hvert år holdes i Kerteminde Idrætscenter.

Frivillige fra foreningerne hjælper til med at løse praktiske opgaver i forbindelse med stævnet og med at gøre opvisningsdagen til en god oplevelse for alle, såvel aktive på gulvet, som publikum.

Entréindtægten fra stævnet bidrager til fortsat udviklingsinitiativer i de lokale foreninger, idet et eventuelt overskud fordeles foreningerne imellem.

Sideløbende holder hver enkelt forening også deres egen opvisning, som finder sted i de respektive lokalområder på følgende tidspunkter:

Kølstrup/Rynkeby Gymnastikforening i Nymarkshallen lørdag 16. marts kl. 10, Drigstrup Gymnastikforening i Hallen ved Kerteminde Efterskole søndag 10. marts kl. 10, Munkebo Gymnastikforening i Munkebo Idrætscenter lørdag 30. marts kl. 10, Hindsholm Gymnastikforening i Hindsholmhallen lørdag 6. april kl. 10 og Kerteminde Gymnastikforening i Kerteminde Idrætscenter søndag 24. marts kl. 10.