11-årige Johannes har skrevet sin egen kærlighedssang til MGP: Nu skal han og bandet fyre den af i Boxen

11-årige Johannes Pontoppidan Jespersen har skrevet sin egen kærlighedssang til MGP 2019. Han og bandet JOFL satser på at komme i top tre.

Alle fire er dog enige om, at selv hvis de ikke vinder, så er det hele oplevelsen værd alligevel.

- Og så tror jeg, at jeg vil give alle de andre deltagere en krammer, tilføjer Johannes.

- Men vi må ikke sætte forventningerne for højt.

- Ja! Lyder det i kor fra de fire unge musiktalenter, som fortæller, at der er kommet mange søde kommentarer til deres musikvideo på Youtube , som er blevet vist over 50.000 gange.

Har I en chance for at vinde?

En kærlighedssang

- Jeg har altid gerne ville være med i MGP. Så jeg synes, det var på tide at stille op, fortæller Johannes Pontoppidan Jespersen og tilføjer:

- Jeg har altid gerne ville leve af musik.

Det var den drøm, om at være med i MGP, der en dag fik Johannes til at sætte sig ned og skrive en sang, der skulle sendes ind til MGP - en kærlighedssang.

- Jeg har hørt, at det tit er kærlighedssange, der vinder MGP, og kærlighed er også et godt emne, konstaterer han.

Felina, Olivia og Liva fniser og puffer lidt til hinanden. De er nemlig overbeviste om, at Johannes skrev en kærlighedssang, fordi han var forelsket. Det afviser Johannes dog blankt og slår fast, at sangen ikke er skrevet til nogen.

Bandet JOFL har spillet sammen siden 2. klasse, og siden de fik at vide, at de skulle være med i MGP, har de øvet på sangen hver eneste weekend. De kan nemlig ikke øve sangen på skolen på hverdage, for absolut ingen må høre dem opføre sangen live før det store show.