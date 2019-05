100 tons cannabis om året: Rosa Danica skal drive en af verdens største cannabis-farme

Den tyske medicinal koncern Futrue Group vil investere et stort tocifret millionbeløb i at bygge en af verdens største cannabis-farme ved Birkende. - Vi skal ikke bare være en af de største, vi skal også levere den bedste kvalitet, fortæller Lise Schlesewsky fra Futrue Group.

- Vi skal først vise, at vi kan levere den kvalitet, der skal til, og få de licenser, vi skal have for at sælge medicinen, forklarer Lise Schlesewsky, der heller ikke vil løfte sløret for, hvor meget Futrue Group investerer i produktionen i Birkende.

Futrue Group er etableret og ejet af den tyske læge, Clemens Fischer, der i løbet af ikke så mange år har oparbejdet en solid virksomhed og en hel masse penge. Foruden den medicinske uddannelse har han også en uddannelse i forretningsdrift, og så har han en MBA fra Harvard Business School. Han er i dag blandt de 500 rigeste mennesker i Tyskland.Hemmeligheden bag hans succes er, at han har arbejdet hårdt, fået nogle temmelig gode ideer og haft en meget fin fornemmelse for, hvad markedet vil have, fortæller Wolfgang Höck fra Futrue Group: - At virksomheden kun har en ejer gør det meget nemmere at arbejde i virksomheden. Det kræver ikke, at en hel bestyrelse skal samles, for at man kan træffe en beslutning. Man spørger Clemens og så får man et svar med det samme. Futrue har mere end 20 datterselskaber, og flere af dem hører til de hurtigst voksende virksomheder i Europa (ifølge Wikipexdia). Blandt de ting, Futrue Group har valgt at beskæftige sig med, er intelligente bakterier, innovativ smerteterapi, kemikaliefri medicin, medicinsk cannabis og funktionelle fødevarer.

- Formentlig blandt andet fordi, de gerne ser, at der sker noget med drivhusene i stedet for, at de bare ligger og forfalder, fortæller borgmester Kasper Olesen (S).

En nabohøring afslørede, at folk på Birketvedvej var parate til at byde cannabisproduktionen velkommen.

Da Futrue Group vil det anderledes stort, kastede de et blik over grænsen og fik øje på gartner-øen Fyn , og på Torben Moth, Rosa Danica, som en perfekt samarbejdspartner.

Futrue Group er et tysk firma, og de havde gerne produceret deres cannabis i hjemlandet. Men der er der en øvre grænse for cannabisproduktion på 10 tons over de næste fire år.

100 arbejdspladser

En tredje årsag til at være positiv kunne være de 100 nye arbejdspladser, der bliver i cannabis-produktionen, når det hele er oppe at køre. Og det er ikke blot gartnerijob men også højt specialiserede job til medicinproduktionen. Og så skal det i parentes bemærket være mennesker med en ren straffeattest.

- Det bliver en meget speciel produktion, der skal foregå i drivhusene. Det bliver nærmest et plantelaboratorium, hvor alt skal foregå i medicinsk renhed. Desuden skal vi styre både varme, luftfugtighed, lys og vand nøjagtigt. Så de, der skal arbejde i drivhusene, skal lige have et cannabis-kursus på Kold College, for sådan et har de faktisk, fortæller Torben Moth.

Lisa Schlesewsky bekræfter:

- Kvalitet er afgørende for os. Vi har i forvejen 70 godkendte lægemidler i vores virksomhed, så vi kommer med ekspertise i lægemidler. Det, vi har brug for, er Torben Moths ekspertise i at producere planter, og vi skal have den bedste cannabisavl i verden.

- Bæredygtighed er også vigtigt for os, så derfor glæder vi os over, at Fyn er leveringsdygtig i grøn energi, og vi indretter selvfølgelig drivhusene med LED-lys.