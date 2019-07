10 vandskiløbere og 19 medaljer: Kerteminde Vandskiklub fik succes til DM i Aalborg

Kerteminde: I weekenden drog 10 vandskiløbere fra Kerteminde Vandskiklub nordpå til Aalborg Vandskiklub for at deltage i Danmarksmesterskaberne.

Den yngste deltager, Gustav Rybka Ungermand, fra Kerteminde-klubben var 11, mens den ældste deltager, der skulle have ski på ude på vandet, var 71-årige Ib Trier.

De 10 deltagere formåede at hive 19 medaljer hjem - heraf er de otte danske mesterskaber. Placeringerne gav en tredjeplads til klubkonkurrencen, hvor fem klubber dyster om at have de bedste samlede resultater.

Løberne stillede op i både Special DM, hvor løberne konkurrerer i aldersklasser og Open DM, hvor alle dyster mod i hinanden på tværs af alder i dame - og herrekategori.

Medaljehøsten fordeler sig over syv af deltagerne fra Kerteminde.

Gustav Rybka Ungermands vand guld i U12-drenge slalom og trick. Clara Dyhr Larsen vandt guld i U14-pige slalom. Thalia Iuel fik sølv i U17-pige slalom.

Tue Ernst Nielsen fik hele syv medaljer, som han kunne hænge om halsen - fire af dem i U21-drenge, bronze i slalom samt guld i både trick, hop og kombineret.

I Open vandt Tue Ernst Nielsen også guld som ventet i trick samt bronze i hop, og for første gang nogensinde vandt han det åbne kombinerede mesterskab under stor konkurrence fra andre løbere.

Claus Ernst Nielsen tog bronze i O55 mænd slalom og sølv i trick. Martin Rybka Ungermand løb med tre medaljer af sølv i O35 trick, hop og kombineret samt en bronze medalje i Open herre trick.

Ib Trier fik en bronze-medalje i O65 mænd slalom samt sølv i trick.

Tue Ernst Nielsens resultat i trick rakte også til en ny dansk rekord i herre trick. I den kommende weekend deltager han i U21 VM i Ukarinie, hvor han har en reel chance for podieplacering.

Klubbens ungdomsløbere træner videre i årets sidste to stop i Junior Fyun Touren, hvoraf de sidste stop ligger i Kerteminde i den første weekend af september.