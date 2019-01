10 år efter fusionen: Borgere har taget godt imod Østfyns Museer

Nordøstfyn: I 2019 kan Østfyns Museer fejre 10 års jubilæet for fusionen mellem Nyborg Museum og Kerteminde Museer.

- Jeg mener godt, vi kan være tilfredse med resultaterne her efter 10 år med Østfyns Museer. Men det betyder jo ikke at vi er færdige. Vi er fortsat på vej med at sørge for at Østfyns Museer er relevant, interessant og nødvendigt, siger Erland Porsmose, der har været direktør for Østfyns Museer i alle 10 år.

Borgerne har taget godt imod det fusionerede museum, som år for år har haft et øget besøgstal. I 2018 besøgte 115.000 mennesker Østfyns Museer mod samlet 73.000 i 2008.

Også antallet af frivillige er steget. I 2008 havde Museerne samlet set cirka 50 frivillige. Det tal var i 2018 steget til omkring 300. Museerne har i de forgangne 10 år også i høj grad forsøgt at inddrage borgere og frivillige, blandt andet da man byggede Ladbydragen og syede af Ladbytapetet.

Alt i alt udgør de første 10 år et solidt fundament for, at Østfyns Museer også i fremtiden kan spille en relevant og vigtig rolle i samfundet, skrives det i en pressemeddelelse. /mtt