1-0 til embedsmændene: Fyns Politi sigter Yvonne Bæk Rasmussen for chikane

Fyns Politi har sigtet den tredobbelte nordiske mester i boksning for chikane, efter Yvonne Bæk Rasmussen beskyldte tidligere unge og skolechef Dorte Dabelsteen for at være skyld i, at borgere var døde førend nødvendigt.

- Denne ubehagelige kvinde har forvoldt skade på børn, unge og handicappede, ældre og sygdomsramte for meget mere end én million kroner. Hun er skyld i, at flere voksne og ældre ikke har fået den rette træning således, at deres liv er endt før nødvendigt. I den sidste del af hendes ansættelse har kvinden manipuleret og truet flere ansatte i familieafdelingens PBR, at det har ført til flere sygemeldinger, fyringer og rigtig mange fejlbehandlede børn og unge. Må karma ramme!, skrev Yvonne Bæk Rasmussen.

Kerteminde Kommune meldte Yvonne Rasmussen til politiet i december, efter at hun havde skrevet et opslag på facebook , som reaktion på at tidligere unge og skolechef Dorte Dabelsteen fik en lille million kroner med i lommen for at sige sit job op.

- Vi rejser en sigtelse, når der er en mistanke, der er begrundet tilstrækkeligt, fortæller Senioranklager Pernille Fanø-Fredløkke, der ikke ønsker at uddybe baggrunden for sigtelsen, da sagen ikke er færdig-efterforsket.

Fyns Politi har nemlig valgt at rejse en sigtelse mod Yvonne Rasmussen for overtrædelse af straffelovens paragraf 119a.

Kerteminde Kommunes anmeldte Yvonne Bæk Rasmussen til politiet kort før jul for at have overtrådt straffelovens paragraf 121 eller 267 om ærekrænkende sprogbrug.Efter at havde tygget på sagen, er Fyns Politi endt med at sigte Yvonne Rasmussen efter en anden paragraf i straffeloven, nemlig paragraf 119a. Ifølge paragraf 119a kan man straffes med bøde eller fængsel, hvis man krænker offentliges ansattes fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere dem. Straffelovens paragraf 119a har en maksimum straf på fængsel indtil to år. Det er lidt mere end både paragraf 121 og 267, der har en maksimumstraf på henholdsvis et år og fire måneder.

Kommunaldirektør Tim Jeppesen har ikke mange kommentarer til, at politiet har valgt at sigte Yvonne Rasmussen.

At Yvonne Rasmussen nu er sigtet betyder ikke nødvendigvis, at sagen ender med en retssag. Pernille Fanø-Fredløkke vurderer, at Fyns politi skal bruge to til tre uger endnu på at undersøge sagen, inden de beslutter, om der kommer en straffesag.

Det opslag, mente Kerteminde Kommune, var langt over stregen for, hvad offentligt ansatte skal finde sig i, og efter en samtale med kommunaldirektør Tim Jeppesen, hvor han forgæves opfordrede Yvonne Rasmussen til at slette opslaget, valgte kommunen at anmelde bokseren til politiet.

Ytringsfriheden begrænses

Det var 1-0 til Kerteminde Kommune.

Efter kommunen valgte at politianmelde Yvonne Rasmussen, slog bokseren tilbage og meldte Kommunaldirektør Tim Jeppesen og borgmester Kasper Olesen til politiet for at have indgivet falsk anmeldelse.

Yvonne Rasmussen mente nemlig ikke, at hun havde overtrådt loven ved at skrive et facebook-opslag om Dorte Dabelsteen. Tværtimod mente hun, at kommunen forsøgte at begrænse hendes ytringsfrihed ved at melde hende til politiet.

- Det er ikke okay, at borgerne ikke kan sige deres mening om, hvad de tænker og føler, men skal ligge under for, at kommunen har flere kræfter juridisk set, og de bare venter på, at vi giver op, fortalte Yvonne Rasmussen, da hun havde meldt kommunen til politiet.