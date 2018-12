- Skal der virkelig ulykker til, før der bliver gjort noget?: - Ja, det skal der faktisk

Rundkørsel ved nybyggerkvarter er fejlkonstrueret, der køres for hurtigt og imod køreretningen, advarer Peder Bisgaard, der frygter, at der snart sker en ulykke.

- Jeg plejer at bremse op langt fra hajtænderne. Jeg har set et par gange, hvor bilerne kører imod køreretningen, fortæller Niclas Dolleris Thykjær.

Munkebo: Deres nedlagte landejendom ligger egentlig meget idyllisk. Lidt ude på landet i det sydlige Munkebo og langt fra naboerne. Men når 12-årige Niclas Dolleris Thykjær sætter sig op på cyklen klokken halv otte om morgenen for at køre i skole, skal han se sig mere end almindeligt godt for.

Den er fejlkonstrueret, og det er kun et spørgsmål om tid, før der sker en alvorlig ulykke, lyder Peder Bisgaards anklage. Fordi centrum af rundkørslen er så lille, og vejene stort set er forbundet i en lige linje, køres der alt for stærkt - og ofte stik imod køreretningen:

Drengen og hans stedfar, Peder Bisgaard, har inviteret avisen til Munkebo for at se nærmere på den rundkørsel, som de i årevis har advaret kommunens trafikafdeling om.

Peder Bisgaard bor på Skyttehusvej i Munkebo. Et fredeligt sted på landet. Alligevel frygter han, at der snart sker en alvorlig ulykke tæt på. Han har i årevis forsøgt at få kommunen til at gøre noget ved rundkørslen ved Skyttehusvej/Kølstrupvej. Foto: Helle Kryger.

- Vi må se på det igen

Der skal ikke mange minutter til at forstå situationens alvor. Mens vi står i rabatten, taler og fotograferer helt åbenlyst, suser biler og varevogne i høj fart gennem rundkørslen ad Kølstrupvej. Dog ingen imod køreretningen denne sene eftermiddag.

I Miljø- og Trafikafdelingen erkender ingeniør Peter Bundgaard, at der er et problem på strækningen. Han forklarer, at centrum af rundkørslen er forskudt til den ene side, da man i sin tid ikke ville ekspropriere et stykke af en privat grund.

- Jeg husker, da rundkørslen blev konstrueret for ti år siden før kommunesammenlægningen. Centrum af en rundkørsel ligger normalt midt imellem vejene, men denne er forskudt, fordi vi ikke kunne få det sidste hjørne med. Vi ville ikke ekspropriere, fortæller han.

Der bliver nu kigger nærmere på forholdene, lover han.

- Vi må se på det igen og eventuelt tage kontakt til politiet. Måske skal vi gøre brostenschikanerne mere brutale eller gøre centrum af rundkørslen større. Men der har jo ikke været nogen uheld endnu, og det er altid en afvejning af pengene i konkurrence med andre projekter, fortæller han.

- Skal der virkelig ulykker til, før der bliver gjort noget?

- Ja, det skal der faktisk, som vi arbejder i dag med sorte trafikpletter og lignende. Vi arbejder efter en prioriteret liste, der tager højde for antal ulykker, trafikmålinger og politiske prioriteringer i øvrigt, fortæller Peter Bundgaard.

Ifølge kommunens hjemmeside er den seneste trafiktælling på den sydlige del af Kølstrupvej foretaget i 2012. Den viser, at lidt over 1600 køretøjer benytter vejen på et døgn, og at gennemsnitshastigheden ligger på knap 53 kilometer i timen. Målingen er foretaget nær krydset Kølstrupvej/Møllevejen.

Peder Bisgaard har også været i kontakt med Fyns Politi, og de har lovet at foretage jævnlige trafikrazziaer i området.