"Mr. Coloplast" er nu bestyrelsesspids

30 år nåede Lars Rasmussen at arbejde for Coloplast, de sidste 10 år som topchef. Nu er han bestyrelsesformand både der og hos Lundbeck. Søndag fylder han 60.

Fem gange i træk var han med i top 100 - og oftest i den øverste fjerdedel.

Fra 2014 og 2018 var Lars Rasmussen hvert år med på listen over de bedste topchefer i det globale erhvervsliv, når det velansete amerikanske magasin Harvard Business Review gjorde status.

Det var anerkendelse af de store fremskridt, virksomheden Coloplast gjorde under hans årti i direktørstolen.

I år bliver listen uden ham. For Lars Rasmussen, der søndag den 31. marts fylder 60 år, har givet tøjlerne videre i selskabet, der producerer medicinaludstyr.

Han havde arbejdet i virksomheden i mere end halvdelen af sit liv, da han i sidste efterår stoppede som administrerende direktør.

Men Coloplast har stadig fat i ham. Han indtog nemlig kort efter posten som bestyrelsesformand. Den samme titel har han i medicinalvirksomheden Lundbeck.

Han er dermed kommet langt fra de kår, han voksede op i. Han blev født i Nørresundby i et arbejderhjem og blev først uddannet som smed på Aalborg Værft.

Han fulgte dog op med en uddannelse som ingeniør, og i 1988 kom han ind i Coloplast med et job på fabrikken i Thisted. Allerede tre år efter blev han forfremmet til fabrikschef, og i de følgende år og årtier steg han støt i graderne.

- Jeg er det, man kalder en mønsterbryder. Jeg er opvokset i en arbejderfamilie med forældre uden egentlige uddannelser. Det at skabe sig et andet liv end ens forældre har været en meget stærk drivkraft livet igennem, har Lars Rasmussen beskrevet i et interview med mediet Korridoren.

Tiden som topchef har også været et givtigt parløb for Lars Rasmussen og virksomhedens ejere. Fra 2008 til 2018 blev aktiekursen mere end syvdoblet, og han har selv kunnet høste trecifrede millionbeløb på den store kursfremgang.