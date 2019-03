Der er risiko for, at weekenden byder på stormende kuling med vindstød af stormstyrke.

Solen titter kun kortvarigt frem i den kommende weekend, som hovedsageligt kommer til at være præget af regn og blæst.

Det fortæller vagthavende meteorolog ved DMI Mette Wagner.

- Vi kan godt se solen, men det er mere skyer, regn og især blæst, at vi vil kunne huske weekenden for, siger hun.

- Solen vil vi nok ikke huske så meget af. Så når den kommer, så nyd den, for det er kortvarigt.

I løbet af natten til fredag har en front passeret, og fredag morgen ligger der stadig regn over de østlige egne. Efterhånden klarer det op, og natten til lørdag bliver klar og tør.

Men lørdag og søndag bliver man nødt til at finde regntøjet frem, når man begiver sig udenfor.

- Resten af weekenden er meget regnfuld. Lørdag starter vi med lidt sol og enkelte byger i de østlige egne, men efterhånden bliver det mere skyet og i løbet af aftenen breder der sig et regnvejr fra sydvest, siger Mette Wagner.

Der kommer altså ikke til at være meget forår i luften. Temperaturerne vil ligge på mellem fem og otte grader.

- Ud over det kommer det til at blæse rigtig meget i den her weekend, siger Mette Wagner.

Fredag aften trækker et lavtryk ind over Danmark, og det gør, at der i eftermiddagstimerne og de tidlige aftentimer godt kan komme hård vind til hård kuling og kraftige vindstød.

Der er risiko for stormende kuling og vindstød af stormstyrke. Det er dog ikke forhøjet til et reelt varsel endnu, påpeger vagthavende.

- Men der er en risiko for, at der lokalt kan komme stormende kuling med vindstød af stormstyrke, siger hun.

Det bliver særligt blæsende i den sydlige del af Danmark. Det er i Sønderjylland, Det Sydfynske Øhav, Lolland-Falster og Bornholm.

Ud over det er der også risiko for, at der ved Vestkysten natten til mandag kan forekomme vindstød af stormstyrke.

- Så man må sige, at det er en pænt blæsende weekend, vi går i møde, siger Mette Wagner.