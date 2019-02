Weekenden bliver blæsende og fuld af regnvejr

Der bliver grund til at holde på hat, briller og paraply i weekenden, som byder på godt med regn og blæst.

Masser af regn, skyer og blæst. Det er hovedingredienserne i prognosen for den kommende weekends vejr.

Det fortæller Henning Gisselø, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt fredag morgen.

- Til at starte med får vi et par dage med masser af blæst, og der bliver også regnvejr en god del af tiden. Og kig til solen? Ja, det bliver der ikke ret meget af, lyder det fra meteorologen.

Til gengæld ser temperaturerne ud til at blive milde og holde sig på omkring fem grader hele weekenden. Og der er ikke nogen væsentlig sandsynlighed for nattefrost.

Fredag begynder med spredte byger og lidt solskin fra morgenstunden, men det bliver hurtigt mere og mere skyet i hele landet.

Om formiddagen begynder det at regne i Vestjylland, hvilket i løbet af dagen breder sig til hele landet. Først om aftenen ventes regnen for alvor at nå Bornholm.

- Fredag bliver en ganske blæsende dag med jævn til hård vind fra sydvest og syd. Ved kysterne kan det blive op til kuling og ved vestkysten op til hård kuling, siger Henning Gisselø.

Lørdag bliver ikke meget anderledes end fredag. Det ser ifølge meteorologen ud til at blive overskyet i hele landet og regnfuldt om eftermiddagen.

Og igen ser vinden ud til at blive frisk til kuling fra nordvest.

Søndag bliver Danmark vejrmæssigt delt op i to, lyder DMI's prognose.

- Søndag går der en skillelinje tværs gennem landet fra Esbjerg til Anholdt, siger Henning Gisselø.

- Det vil sige, at der i den sydøstlige del af landet igen bliver skyet og regnfuldt, mens det i nordvest ser ud til at blive tørvejr og måske lidt sol.

Vinden stilner desuden af søndag og bliver let til frisk fra sydvest i hele landet.