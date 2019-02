Vuggestuebarn i Viborg er smittet med tuberkulose

Et barn i en vuggestue i Viborg har fået konstateret tuberkulose. En opsporing af eventuelt andre smittede er begyndt blandt de personer, der har haft tæt kontakt med barnet.

Det betyder, at blandt andet andre børn i vuggestuen er indkaldt til undersøgelser. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Forældre til de pågældende børn er adviseret.

Det er Regionshospitalet Skive, der står for opsporingen af eventuelt smittede.

Da det tager flere måneder fra en person bliver smittet til, at det kan spores i en test, bliver de andre børn i vuggestuen først testet i maj.

Ifølge styrelsen bliver der hvert år konstateret omkring 300 tilfælde af tuberkulose. Det behandles med antibiotika.

Det er muligt at være smittet med tuberkulose uden selv at udvikle sygdommen.

Symptomerne er hos større børn og vokse hoste, vægttab, opspyt og træthed. Hos små børn vil det vise sig som dårlig trivsel, feber, træthed og hoste.

Sundhedsstyrelsen i Danmark anbefaler, at man går til læge, hvis man har hostet i mere end cirka tre uger.

Man smitter ikke, hvis man ikke har symptomer ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed.

Behandlingen af tuberkulose tager seks måneder. De første tre måneder behandler man med fire slags antibiotika. Den sidste halvdel af behandlingen er det to slags antibiotika, der benyttes.

For hver 100 personer, der bliver udsat for smitte med tuberkulose, vil cirka 30 blive smittet, skriver Sundhedsstyrelsen.

Ud af de 30 vil en til to personer blive syge og udvikle tuberkulose inden for de første to år. Yderligere en til to vil får tuberkulose senere i livet. De resterende 96 vil ikke blive syge.

Vaccinationer mod Tuberkulose stoppede i Danmark i 1974, fordi sygdommen var blevet for sjælden.

- Hvis man hører om tuberkulose hos nogen i sine omgivelser, men ikke hører fra sygehuset, er der ingen smitterisiko, skriver Sundhedsstyrelsen.