Voldsom blæst spænder ben for trafikken

Fredag er det med at holde tungen lige i munden, hvis man vover sig udenfor. Et kraftigt blæsevejr har sneget sig ind over størstedelen af landet, og det går ud over trafikken flere steder.

I Københavns Lufthavn meldes der om forsinkelser på fly til og fra lufthavnen.

I Jylland har vinden også godt fat. På Guldsmedgade i Aarhus er dele fra et tag på en bygning blæst af, skriver Aarhus Stiftstidende.

Både Østjyllands Politi og Brandvæsen har fået henvendelser om løse genstande og tagsten, der er faldet ned fra bygninger.

Et væltet træ satte tidligere fredag eftermiddag en stopper for togtrafik mellem Ringsted og Næstved. Togene kører igen, oplyser DSB lidt efter klokken 15 på Twitter.

Molslinjen aflyser flere afgange mellem Bornholm og Ystad lørdag grundet voldsom vind. Det skriver Bornholms Tidende.

Afgangene med "Molslinjen Express" klokken 10.30, 14.30 og 18.30 fra Rønne er således aflyst, mens det samme gælder for afgange fra Ystad klokken 12.30, 16.30 og 20.30.

I stedet sejler færgen "Povl Anker" klokken 16.30 fra Rønne og klokken 20.30 fra Ystad.