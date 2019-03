Virksomhederne må søge bedre: Der er stadig ledig arbejdskraft

Steen Nielsen, branchedirektør i Dansk Industri, argumenterer her i avisen den 25. marts for, at beløbsgrænsen skal sættes ned fra 418.000 kroner til 325.000 kroner, så Danmark kan tiltrække flere medarbejdere fra lande udenfor EU.

De 418.000 kroner skal virksomheder i dag betale ansatte fra ikke EU-lande, hvis de ønsker deres arbejdskraft.

Argumentet kommer i anledning af, at Beskæftigelsesministeriet (STAR) netop har offentliggjort en måling, der belyser rekrutteringsudfordringer på det danske arbejdsmarked.

Den viser dog, at antallet af virksomheders forgæves rekrutteringer ligger på et stort set uændret niveau. Den nye undersøgelse viser, at otte ud af ti opslåede stillinger besættes uden problemer. Yderligere én ud af ti besættes med en anden type arbejdskraft end først ønsket.

Så alt i alt besættes ni ud af ti stillinger uden problemer. I den nye undersøgelse kan man ikke længere se, hvad virksomhederne selv har gjort for at rekruttere.

Det er ærgerligt. For fra tidligere undersøgelser har op mod 40 procent af virksomheder med påståede rekrutteringsudfordringer indrømmet, at de selv kunne have gjort mere, og kun 1,1 procent af virksomhederne har slået stillingen op på jobnet, henvendt sig i fagforeningen/a-kassen og kontaktet jobcentret.

Vi har mere end 100.000 ledige, heraf godt 12.000 3F'ere. Der er 10.-12.000 unge, der mangler en praktikplads, vi har næsten 170.000 unge, der hverken er i uddannelse eller job, og endelig har vi adgang til over 16 millioner arbejdsløse i EU.

Så inden vi taler om at lempe adgangen til medarbejdere udenfor EU, så er der stadig ledig arbejdskraft, som virksomhederne kan hyre både i Danmark og i EU. De skal bare komme i gang med at rekruttere professionelt