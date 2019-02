Vinterbadere fik hval fri - men eksperten tvivler på det hjælper

En næsten ti meter lang vågehval var mere eller mindre strandet på lavt vand i Hobro Havn tirsdag formiddag. Nu er hvalen skubbet fri af det lave vand, men den svømmer altså stadig rundt i havnebassinet i Hobro.

Hobro: Der lød store jubelråb, da et par friske vinterbadere tirsdag eftermiddag sprang i det lave vand mellem industrihavnen og lystbådehavnen i Hobro. Her sørgede de for at hjælpe en næsten ti meter lang og tonstung vågehval, som tirsdag formiddag havde forvildet sig ind i bunden af Mariager Fjord, hvor den mere eller mindre gik på grund i et område, hvor vandstanden er ganske lav. Ved hjælp af nogle reb formåede den lille gruppe selvbestaltede redningsfolk at trække hvalen fri fra det bådleje, hvor den indtil da havde ligget og prustet i flere timer. I stedet begyndte den at svømme rundt i den inderste del af Hobro Havn, hvor den siden er blevet et stort tilløbsstykke for folk og fæ. Ifølge vildtkonsulent Ivar Høst fra Naturstyrelsen er det dog tvivlsomt, at de friske vinterbaderes spontane redningsaktion vil få den store betydning i længden. Han mener nemlig, at hvalen er desorienteret. - Når en hval ender på et sted som dette, skyldes det, at der er noget galt med dens indre kompas, hvilket igen kan skyldes ungdommens kådhed, sygdom eller alderdom. Jeg har set hvalen, og der er helt klart tale om en fuldvoksen en af slagsen, og jeg gætter også på, at den er gammel, siger Ivar Høst.

Indtil videre forlyder det, at der er tale om en vågehval. Foto: Annelene Petersen

Fangede fisk i fjorden Den næsten ti meter lange og seks-otte tons tunge vågehval blev spottet allerede tirsdag morgen, hvor den svømmede forholdsvis livligt omkring i det dybe vand ud for Hobro Lystbådehavn. Men efter et par timer begyndte det flotte syn langsomt at ændre karakter. Det fortæller ægteparret Jens og Hanne Moth Jensen, der har en båd til at ligge i Hobro Lystbådehavn. - Den begyndte at søge længere og længere ind mod byen, indtil den omkring klokken 9.30 tog et sving til højre og gik mere eller mindre på grund lige her, siger Jens Moth Jensen, der var blandt de første til at følge hvalens gøren og laden. Fra klokken halv ti og mere end fem timer frem lå den i det lave vand ved et enligt bådleje lige mellem industri- og lystbådehavn, og det var altså herfra, at nogle få gæve vinterbadere tog teten og slæbte den fri tirsdag eftermiddag.

Hvalen er blevet lidt af et tilløbsstykke. Foto: Annelene Petersen

Timer eller dage Ivar Høst påpeger, at vågehvalen havde alle muligheder for at svømme ud mod Kattegat, hvor den kom fra, da den blev sluppet fri fra det lave vand. I stedet valgte den at svømme helt ind i Hobros inderste havnebassin, hvor den i skrivende stund stadig cirkulerer. Og det er et skidt tegn, siger hvaleksperten. - Jeg er bange for, at situationen stadig er mere eller mindre den samme, som før. Det er ikke en hval, der er på toppen. Selvom den har lidt større muligheder for bevægelse i selve havnebassinet i forhold til ved det bådleje, hvor den lå før redningsaktionen, så vil det ikke overraske mig, hvis den ikke overlever længe, siger han. Ivar Høst håber, at den store vågehvals indre kompas inden længe vil komme til at virke igen. Men hans erfaring siger ham, at det næppe går den vej. - Jeg håber, at den pludselig begynder at søge ud mod havet igen. Men jeg tror desværre ikke, at det kommer til at ske. Om der går få timer eller flere dage, inden den lægger sig op ad kanten af havnebassinet, er ikke til at sige, men når det sker, vil vi stå klar til at bjærge den, så vi kan bruge den til forskning, siger han.

Foto: Annelene Petersen