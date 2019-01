Vinden var tæt på alarmgrænse for godstog op til ulykke

Vejtrafikken var indstillet over Storebælt, da to tog forulykkede onsdag morgen. Men togene fik lov at køre.

Vindhastigheden op til togulykken onsdag morgen på Storebæltsbroen nærmede sig den grænse, der kræver, at godstog sænker hastigheden.

Det oplyser teknisk chef i Sund & Bælt Kim Agersø-Nielsen.

Ved en middelvind på 21 meter i sekundet skal godstog sænke hastigheden til 80 kilometer i timen.

- Vindhastigheden i tiden op til ulykken var under 21 meter i sekundet, og der var hård vind, så - jeg ved ikke, om man kan sige, at det var tæt på. Men jo, middelvinden var mellem 20 og 21 meter i sekundet, siger Kim Agersø-Nielsen.

Biltrafikken var indstillet natten til onsdag og i de tidlige morgentimer. Men både gods- og persontog havde altså tilladelse til at køre.

Der er ingen restriktioner for togtrafikken, når middelvinden er under 21 meter i sekundet. Er den gennemsnitlige vindhastighed over 21, men under 25 sekundmeter skal godstog sænke hastigheden.

Blæser det så kraftigt, at vindhastigheden er over 25 meter i sekundet, må hverken passager- eller godstog passere Storebæltsbroen.

- Der er forskel i restriktionerne på vej og bane.

- Men der er også den forskel, at det typisk blæser væsentligt mere på højbroen, hvor der ikke kører nogen tog, end på lavbroen, hvor der både er tog- og vejtrafik, siger Kim Agersøe-Nielsen.

Han oplyser, at der på højbroen - eller Østbroen, som den også kaldes - blev målt en gennemsnitlig vindhastighed på over 25 meter i sekundet i tiden omkring togulykken.

De gennemsnitlige vindhastigheder på Storebæltsbroen måles over intervaller på ti minutter.

Togulykken fandt sted omkring klokken 07.30, da et passagertog med retning mod Sjælland blev ramt af en eller flere dele fra et modkørende godstog.

Seks personer mistede livet, og 16 blev kvæstet. Alle 16 er uden for livsfare.