2018 Bricco Quaglia Moscato d'Asti, La Spinetta, Piemonte, Italien, Vildmedvin.dk: 129 kroner (4,5 procent)

Lys med svagt grønt skær og små bobler. Skummet lægger sig hurtigt og tilbage er en forholdsvis raffineret duft af sød, hvid fersken og lys toffee. I munden gør boblerne deres arbejde godt som modvægt til den klare frugtsødme - den har et æblepræg og en fedme som agurkesirup - og det er nødvendigt, for syren gemmer sig lidt og kommer først for alvor frem i afslutningen. Men balancen er ikke desto mindre markant bedre end i den moscato d'Asti, som du kan finde i supermarkedet til 50-60 kroner. Overordnet er fordelen ved denne type sød vin, at den lave alkoholprocent forhindrer, at man er stopmæt efter et glas. Det er oplagt at matche den med en let frugtpræget dessert - og her står jordbær og hyldeblomst helt forrest. Fire stjerner.