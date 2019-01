Vil frifindes og genoptage selvmords-hjælp: Svend Lings-sagen skal for landsretten i næste uge

Tirsdag og onsdag får den pensionerede overlæge Svend Lings og den pensionerede psykiater Frits Shjøtt, begge Fyn, deres sag for Østre Landsret.

Det er Svend Lings selv, der har anket sagen, fordi han vil frifindes. Retten i Svendborg straffede i september den dengang 76-årige Lings med 40 dages betinget fængsel for at vejlede to syge personer til, hvordan de kunne begå selvmord. 83-årige Frits Schjøtt blev idømt to ugers betinget fængsel for at have medvirket til det ene forhold ved at have udskrevet receptpligtig medicin, selvom hans lægeautorisation var inddraget.

Lings har anket sagen, fordi den betingede fængselsstraf vil blive udløst, hvis han igen vejleder om, hvordan man begår selvmord. Lings fortalte til avisen Danmark, at han havde indstillet assistancen til dem, der ringede til ham, af frygt for at få udløst fængselsstraffen.

- Jeg bliver nødt til at indstille mine hjælpeaktiviteter med at give råd og vejledning til plagede mennesker, der ønsker at tage deres eget liv. Jeg vil gerne give dem en undskyldning, for det er egentlig lidt lurvet af mig at svigte dem, som må lide videre til ingen verdens nytte, sagde han.

Den pensionerede læge var uforstående over for dommen:

- Den er i mine øjne principielt forkert, fordi jeg ikke har gjort andet end at benytte mig af ytringsfriheden. Jeg har lagt en selvmordsvejledning på internettet, hvilket er lovligt, og i princippet har jeg bare citeret fra den, når jeg har talt med folk, der ville have hjælp. Hvis det er lovligt at skrive det på internettet, hvordan kan det så være ulovligt at sige det samme direkte til folk?

Justitsministeriet har tidligere afgjort, at selve selvmordsmanualen ikke er i strid med loven. Det samme kom byretten i Svendborg frem til og vurderede, at den lige så godt kunne ses om en advarsel som en hjælp til selvmord.

Lægeetisk Nævn har vurderet, at Svend Lings har overtrådt de etiske principper ved at offentliggøre en selvmordsvejledning på internettet og hjulpet syge mennesker med at skaffe medicin til formålet. Lægeforeningens bestyrelse har besluttet at indlede en sag ved voldgiftsretten, fordi bestyrelsen ønsker at smide Lings ud af foreningen.

Mens Lings nægtede sig skyldig, erkendte Schjøtt at have hjulpet med at udskrive medicin. Han er dog også en del af ankesagen.