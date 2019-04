Vil advare andre mod entreprenør-ægtepar: - De har ingen penge til os, men kører rundt i dyre biler

Tre polske arbejdere står frem i Fyens Stiftstidende for at advare andre mod ægteparret bag Årslev Entreprenørforretning, som har kørt rundt i milliondyre biler, mens pengene tilsyneladende er fosset ud af kassen.

- Jeg kan ikke forstå, hvordan de kan sige, at de ikke har penge. De har biler, maskiner og alt muligt andet og kører jo bare videre, siger Pawel Strzelecki med henvisning til, at Årslev Entreprenørforretning gik ned med en gæld på næsten ni millioner kroner, men at ægteparret fortsat står bag virksomhederne Årslev Fiber ApS og Mørk & Bolander Holding IVS.

De vurderer alle tre, at de har omkring 10.000 kroner til gode i manglende lønudbetalinger, og de forsøgte allerede før konkursen at få pengene udbetalt. Men selvom Pia Bolander Andersen, indehaveren af Årslev Entreprenørforretning, i en del af firmaets korte levetid har kørt rundt i en rød Audi R8 cabriolet og en Porsche 911 Carrera S, og hendes mand Ole Mørk Andersen er kommet kørende i en Audi A8 og flere andre biler, har svaret dog været klart: Kassen er tom.

Fuldstændig ligeglade

Kryzstzof Gierdal peger på, at ægteparret har behandlet dem, som om de var fuldstændig ligegyldige.

- Hvis de da i det mindste kunne give os en ordentlig forklaring på, hvorfor vi ikke kan få vores penge, når de selv kører rundt i dyre biler og bor i et stort hus. Men de er bare fuldstændigt ligeglade, og det er derfor, at man bør gøre opmærksom på det, så der ikke kommer flere medarbejdere til firmaet - hverken fra Polen eller her fra Danmark, siger Kryzstzof Gierdal.

- Så det er for at advare andre, at I har valgt at stå frem?

- Ja, vi tænker, at løbet nok er kørt for os i forhold til at få vores penge tilbage. Men vi håber da stadig på, at der er nogen, der kan hjælpe os med at få pengene. Der er også mange tidligere medarbejdere, som nu er tilbage i Polen, som heller ikke har fået deres løn. De har stiftet en gæld i forvejen for at kunne komme herop og arbejde, så det er også et stort problem.

- I har jo ikke ønsket at stå frem før. Hvad tænker I om, at avisen har skrevet om sagen?

- Det er rigtig godt. Alt skal frem i lyset, så folk kan se, hvad der venter dem, hvis de vil arbejde for Årslev Entreprenørforretning. For der vil helt sikkert komme flere, når de bare kan fortsætte, siger Pawel Strzelecki.

Avisen har uden held forsøgt at få en kommentar fra ejeren af Årslev Entreprenørforretning Pia Bolander Andersen.