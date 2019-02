Video med henrettelse af amerikansk gidsel afspilles i retten

32-årig syrisk mand anklages for at begå terror mod tilfældige i København med bomber og knive. Han nægter.

En syrisk mands søgninger på nettet fremlægges mandag i en retssal i Københavns Byret. Her vises også klip fra en række propaganda-videoer fra Islamisk Stat, som blev fundet på mandens computer.

Et nævningeting skal tage stilling til, om han planlagde at dræbe og lemlæste tilfældige i den danske hovedstad med bomber og knive.

"En vantros barns skæbne hvis det dør", var blot ét emne, som manden, der er flygtning i Sverige, interesserede sig for.

"Og den der dræber en muslim forsætligt", var et andet. Desuden søgte han på "smukkeste afskedsformuleringer" - og emner som svovlgødning, brintoverilte og natkamera.

Søgningerne skete i november 2016. Den 32-årige nægter anklagerens påstand om, at han 19. november 2016 på Hovedbanegården i København skulle møde en yngre landsmand, der var på vej med 17.460 tændstikker, knive og andre effekter i sin rygsæk.

Han forklarer nævninger og dommere, at interessen for de vantro børns skæbne skyldes, at en sheik skulle have sagt, at også de ender i paradis.

Tidligere søgte han på "fremstilling af eksplosiv bombe" og "hvordan man laver en trådløs detonator".

Årsagen er, forklarer den 32-årige, at han ville hjælpe sine bekendte i Syrien, der kæmpede mod Assad-regimet, med tekniske oplysninger.

- Jeg har jo været knyttet til Den Frie Syriske Hær, og jeg ville hjælpe kammerater og mennesker, siger han.

Under afhøringen smiler den spinkle tiltalte jævnligt. Ofte løfter han hænderne for at hjælpe forklaringen på vej.

Også en række videoer fra Islamisk Stat, som er fundet på mandens computer, fremlægger specialanklager Sonja Hedegaard. For eksempel om angrebet med en lastbil på tilfældige i Nice.

- Nice var lidt specielt ikke kun for mig, men for hele verden. En person i et køretøj kørte ind i folk. Det er interessant at se, hvorfor de begår den slags ting, siger den 32-årige. Han hæfter sig ved, at det første dødsoffer var en muslim.

Også henrettelsen af den amerikanske journalist James Foley lå på computeren. Hvorfor?

- Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke huske, lyder svaret.

IS-videoerne begrundes med et ønske om at holde sig orienteret om, hvad der foregik i de syriske områder.

Den 32-årige er uddannet makeup-artist i Saudi-Arabien. Senere arbejdede han for Den Frie Syriske Hærs medieafdeling, har han sagt. I 2015 havnede han og hustruen i Sverige med deres lille barn.

Nævninge og dommere mødtes første gang i slutningen af januar. Dommen ventes i marts.