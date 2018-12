Vil du tegne bedre? Få tips og tricks i denne video

Ifølge 40 procent af befolkningen skal elektronikken lægges væk, når lørdagshyggen skal i gang. I stedet skal lækre drikke, snacks, spil og tusser findes frem. Det viser en undersøgelse fra YouGov.

Danskerne er selverklærede verdensmestre i at hygge, og den bedste dag til det er lørdag. Her spiser og drikker vi lækre ting, spiller spil, tegner og maler. Det viser analysen foretaget af YouGov.

Den viser også, at den hyggerutine, vi danskere helst vil have indført, er mere tid til fordybelse og leg sammen, herunder at tegne og spille. Det betyder, at tablets, smartphones og tv skal lægges væk.

Lasse Voss, der er professionel tegner og illustrator, ved om nogen, at elektronikken kan forstyrre. I videoen øverst i artiklen giver han sit bud på, hvordan du kommer godt i gang med at tegne uden at have et særligt stort talent.