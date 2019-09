Vestager gør dansk EU-ambassadør til sin kabinetschef

Når Margrethe Vestager sætter sig i den nye EU-kommission, bliver det med en ny kabinetschef, som hun har fundet i det danske diplomatkorps. Ifølge avisen Politiken har hun ansat Danmarks EU-ambassadør, Kim Jørgensen.

Han bliver dermed den tredje kabinetschef i Vestagers tid som kommissær. Alle tre har været danske.

Hendes første kabinetschef var Ditte Juul Jørgensen, der siden er blevet generaldirektør for kommissionens energidirektorat. Siden blev det Claes Bengtsson, der forlader posten for en plads som kabinetschef for konkurrencekabinettet.

Næste dansker på posten er født og opvokset i det danske embedskorps. Kim Jørgensen fik sin første ansættelse i Udenrigsministeriet i 1990 efter en kandidatgrad i historie fra Københavns Universitet.

Op gennem 90'erne havde han ansættelse ved ministeriet og større ambassader i Paris og Berlin. Mellem 2006 og 2007 var han ambassadør i Ankara i Tyrkiet.

I 2013 blev han udnævnt til direktør i Udenrigsministeriet, inden han to år senere blev udnævnt til dansk EU-ambassadør.