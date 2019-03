Vermund udfordrer Thulesen Dahl på hjemmebanen

Syd- og Sønderjylland bliver ved det kommende folketingsvalg formentlig det sted i landet, hvor kampen mellem Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige tydeligst finder sted.

Begge partiers formænd er opstillet i Sydjyllands Storkreds, og torsdag aften mødes Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund for første gang i en direkte duel på tomandshånd.

Dansk Folkeparti er solidt rodfæstet på egnen og blev det største parti i kredsen ved valget for fire år siden.

Men Pernille Vermund mener selv, at hun har en vare, der har manglet på hylderne.

- Der vil være nogen borgerlige vælgere, som har stemt på DF, fordi de mener, at udlændingepolitikken er det vigtigste, men som omvendt ikke har været enige i partiets økonomiske politik.

- De har ikke haft et alternativ, men det har de nu, siger hun.

Vermund fremhæver selv den økonomiske politik som en af de klareste forskelle på de to indvandrerkritiske partier.

- Det er tydeligt, at DF er rykket endnu tættere på Socialdemokratiet i den seneste valgperiode.

- Omvendt er vi et borgerligt parti, der ønsker at danskerne selv skal bestemme mere over deres penge, siger hun.

Og noget tyder på, at hun et stykke hen ad vejen er slået igennem med sin argumentation.

Kasper Møller Hansen, der er professor og valgforsker ved Københavns Universitet, konstaterer i hvert fald ud fra målinger af vælgervandringer, at Nye Borgerlige blandt andet har opbakning fra tidligere DF-vælgere.

Partiet er dermed en medvirkende årsag til de svage meningsmålinger, som Dansk Folkeparti har haft de seneste uger.

Omvendt har Nye Borgerlige kun ligget lige præcis over spærregrænsen i de samme meningsmålinger.

- Hvis DF formår, at trække deres vælgere tilbage fra Nye Borgerlige, så kommer Nye Borgerlige ikke ind.

- Derfor bliver det et helt definerende møde, vi kommer til at se torsdag i forhold til kampen om, hvorvidt Nye Borgerlige skal i Folketinget, vurderer Kasper Møller Hansen.

Han forventer, at man i debatten vil se Kristian Thulesen Dahl forsøge at tegne et billede af Dansk Folkeparti som et mere sikkert og seriøst parti.

- Han er dygtig på mange økonomiske diskussioner og har været en del af finanslovsforhandlingerne de sidste mange år.

- Vi vil formentlig se, at han vil definere DF som et parti, der gerne vil have en stærk og styrket velfærdsstat, mens han vil prøve at udstille Nye Borgerlige som det modsatte, siger forskeren.

Det er JydskeVestkysten, der arrangerer debatmødet, som foregår på Folkehjem i Aabenraa. Det bliver tv-transmitteret på DR2 og TV2 News, begynder klokken 17 og varer to timer.