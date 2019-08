Venstres nordjyske bagland holder tæt om krisemøde

Rundt omkring i landet mødes baglandet i Venstre i disse dage for at diskutere formandskabet i partiet.

Er der tillid til Lars Løkke Rasmussen som formand for Venstre? Er der tillid til Kristian Jensen som partiets næstformand?

Formandskabet i Venstre er det store emne i disse dage i partiets bagland. Onsdag aften mødtes V-baglandet i Region Nordjylland.

Efter mødet var der ingen kommentarer fra Pernille Roth, bestyrelsesformand for Venstre i Region Nordjylland, til Ritzau. Man var blevet enige om at holde drøftelserne internt.

Til TV2 bekræfter hun dog, at formandskabet var et emne.

- Vi er enige om, at vi holder drøftelserne fra mødet internt, siger Pernille Roth til TV2.

Torsdag er der møde om situationen i Region Sydjylland.

- Folk har behov for at tale sammen. Der er stadig splittelse og uro om ledelsen, og det kan vores medlemmer godt fornemme, siger Jan Lagoni Jacobsen, formand for Venstre i Esbjerg, til Jyllands-Posten.

Tidligere på måneden undsagde Kristian Jensen sin formands idé om en mulig SV-regering, og derefter begyndte balladen i toppen af Venstre.

De to hovedpersoner har efterfølgende selv forsøgt at nedtone striden. Og de har begge planer om at genopstille til Venstres landsmøde i november.

Venstre i Region Hovedstaden har allerede drøftet formandskabet i denne uge. Venstre i Region Sjælland skal også have et møde om sagen, inden Venstres forretningsudvalg og hovedbestyrelse mødes i Vejle 30.-31. august.

Her forventes det, at Venstres formandskab bliver det altoverskyggende emne.

- Man skal nok ikke have gået så mange år i skole for at finde ud af, at vi skal tale om det, der har stået i pressen, siger Elo Jensen, der sidder i hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, til Jyllands-Posten.

Tidligere minister og folketingsmedlem for Venstre Helge Sander siger til TV2, at tiden måske er moden til at skifte ud i toppen af partiet.

- Jeg er bange for, at vi bliver nødt til at få frisk vand i karrene. Dét, der sker i øjeblikket, er uholdbart. Ikke kun for Venstre, men også for det borgerlige Danmark, siger han.

Til Jyllands-Posten siger politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V), at han finder det "naturligt", at baglandet tager "nogle gode snakke". Men, tilføjer Ellemann-Jensen:

- Venstre har en rigtig stærk ledelse, og de er klar til at genvinde nøglerne til Statsministeriet.