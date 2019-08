Venstres Kristian Jensen ser ingen grund til ny formand

Kristian Jensen indikerer på pressemøde, at han ikke vil udfordre Lars Løkke Rasmussen.

Venstres næstformand Kristian Jensen, der tidligere har udfordret Lars Løkke Rasmussens formandskab, siger fredag, at han ikke ser nogen grund til, at Venstre skal have ny formand.

Det siger han direkte adspurgt, om hvorvidt han kunne overveje at stille op mod Lars Løkke Rasmussen på Venstres kommende landsmøde i november.

- Jeg ser ingen grund til, at der skal skiftes ud på formandsposten eller næstformandsposten i Venstre, siger Kristian Jensen på partiets sommergruppemøde.

Der har været store spekulationer om den fremtidige ledelse af Venstre, siden partiet tabte regeringsmagten ved valget 5. juni.

Under valgkampen lancerede Lars Løkke Rasmussen i en interviewbog idéen om, at Venstre kunne danne regering med Socialdemokratiet.

I et interview sagde Kristian Jensen kort før sommergruppemødet, at han var uenig i de tanker og den politiske linje. Samtidig har samtlige andre partier i blå blok erklæret sig meget uenige i den tanke.

Oven på sommergruppemødet, hvor Claus Hjort Frederiksen (V) ifølge en stribe medier opfordrede Kristian Jensen til at trække sig som næstformand, siger Kristian Jensen:

- Jeg mener ikke, at vi skal afskrive nogen regeringskonstellation. Så det gør jeg ikke.

Lars Løkke Rasmussen sagde selv kort efter valgkampen, at han kunne være i spil til en post i EU. Det ville fjerne ham som formand og kunne betyde, at Kristian Jensen kunne gå efter den.

Han siger dog fredag:

- Det, jeg allerhelst vil, er at være statsminister i Danmark, for det er et fantastiske job. Og jeg er dybt misundelig på hende, der har jobbet nu.

- Der er ikke noget, der måler sig med at være statsminister i Danmark, det er der ikke.