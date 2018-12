Venstre vil ophæve begrænsning i boligjobordning

Danskerne skal have mere frihed over, hvordan de vil bruge skattefradraget i boligjobordningen, lyder det i et nyt forslag fra Venstre.

I dag er boligjobordningen delt i to fradrag. Et fradrag på 12.000 kroner, der kan bruges på håndværksydelser, og et på 6000 kroner, der kan bruges på serviceydelser som rengøring og børnepasning.

Men danskerne bør selv kunne vælge, hvordan de vil fordele det samlede fradrag på 18.000 mellem de to slags ydelser, mener Venstres politiske ordfører, Britt Bager.

- Når vi ændrer den måde, som fordelingen mellem beløbene er sat sammen på, er det fordi, vi ønsker at give mere frihed til danskerne.

- Det er op til den enkelte familie at finde ud af, om man har brug for børnepasning, lektiehjælp, en gartner, en rengøringsassistent, eller om man heller vil have sat nogle nye klimavenlige vinduer i, siger hun.

Forslaget betyder, at hvis man vil bruge alle 18.000 kroner på rengøring, børnepasning eller havearbejde, så kan man det, mens man i dag kun kan få et fradrag på 6000 kroner på den slags arbejde.

Og omvendt - vil man bruge hele fradraget på håndværksarbejde som udskiftning af vinduer og malearbejde, så kan man det.

Med aftalen om finansloven for 2018 blev ordningen gjort permanent.

- Den sørger for, at man i stedet for at bruge sort arbejdskraft faktisk bruger hvid arbejdskraft, og så giver den virksomhederne bedre mulighed for at omsætte noget, siger Britt Bager.

Hun erkender, at den nye ordning kan blive dyrere for staten, fordi nogle danskere vil kunne få et højere fradrag. Men hun mener ikke, at det vil blive meget dyrere.

- Det er kun en relativt lille margen, der skal findes her, siger hun.

Britt Bager vil nu tage forslaget op med de øvrige partier for at se, om der kan findes et flertal.