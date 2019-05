Venstre vil lette afgifter for erhvervslivet med nyt udspil

Venstre fremlægger onsdag et udspil med i alt 17 initiativer, der har til formål at forbedre rammevilkårene for dansk erhvervsliv.

Et af initiativerne er en pulje på 300 millioner kroner til at lette erhvervsafgifter. Det skriver Børsen.

- Vi har løbende fået udpeget en række gode forslag til, hvad vi kan gøre for at skabe mere vækst. Noget af det har vi fundet penge til, andet har vi ikke haft råd til, og nu vil vi sætte en ny pulje af til at forbedre de danske virksomheders konkurrenceevne, siger finansminister Kristian Jensen (V) til avisen.

Han vil sammen med statsministeren og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers præsentere partiets nye udspil på et pressemøde.

Ifølge finansministeren skal de 300 millioner kroner findes i resterne af det økonomiske råderum, som han mener, der skulle være tilbage oven på partiets velfærdsløfte.

Kristian Jensen mener, at der er et uforbrugt råderum, som ligger i størrelsesordenen tre til fire milliarder kroner i 2025.

Socialdemokratiet kalder Venstres nye afgiftspulje "en gratis omgang". Det siger Matthias Tesfaye (S) til Børsen.

Han kritiserer Venstre for ikke at have fremlagt en samlet plan, som klart viser, hvor mange penge partiet har tænkt sig at bruge, og hvor pengene skal komme fra. Det afviser Kristian Jensen dog.

Derudover vil spørgsmålet om adgangen til udenlandsk arbejdskraft være et centralt element i udspillet, skriver Berlingske.

Venstre foreslår, at man sænker den såkaldte beløbsordning - det beløb, man mindst skal tjene for at kunne komme til Danmark - fra cirka 420.000 kroner til 350.000 kroner om året.

Partiet vil også lave en såkaldt talentordning, som gør det lettere for nystartede virksomheder at trække udenlandske specialister til Danmark.

Samtidig vil partiet give mulighed for at udvide den såkaldte positivliste - som giver mulighed for opholdstilladelse inden for visse brancher, hvor Danmark mangler højtkvalificeret arbejdskraft.

Flere af Venstres forslag er gengangere fra det udspil, regeringen fremlagde tidligere på året. Her blev centrale dele dog skudt ned af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.