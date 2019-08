Venstre suspenderer seks timer langt møde om uro i partiet

Kort før midnat fredag aften suspenderede Venstres forretningsudvalg et møde, hvor uroen i partiet er til debat.

Det genoptages lørdag morgen klokken ni ifølge Ritzaus oplysninger. Det vides ikke, hvad der er blevet diskuteret på mødet, eller hvorfor der har været behov for at suspendere det.

Mødet er ikke endeligt afgørende for formandskabets fremtid, men kan give en indikator på, hvad et af de centrale udvalg mener om uroen, der startede tidligere i august.

Næstformand Kristian Jensen (V) havde bebudet, at han ville udtale sig fredag, når mødet var færdigt, men han oplyser til Ritzau, at han først vil udtale sig efter mødet lørdag.

Forud for mødet, som afholdes på hotellet Comwell Kellers Park i Brejning lidt uden for Vejle, havde ingen af medlemmerne af forretningsudvalget nogen kommentarer.

Udvalget består af 24 medlemmer, er nedsat af hovedbestyrelsen og står for den daglige drift af partiet.

Mødet skulle være afsluttet fredag aften klokken 22, men det trak ud til omkring midnat, hvorefter enkelte gik i seng, mens andre blev oppe for at snakke videre med partifæller.

Planen har hidtil været, at hovedbestyrelsen på mere end 130 mand skulle mødes lørdag formiddag klokken ti. Men da mødet i forretningsudvalget er udsat til lørdag, kan det blive udskudt.

Det var, da Kristian Jensen undsagde idéen om en SV-regering tidligere i august, at uroen i Venstre brød ud. Partistrateg Claus Hjort Frederiksen (V) krævede hans afgang, men da Jensen trak i land, gjorde Hjort også.

Den regeringskonstellation gjorde formand Lars Løkke Rasmussen (V) til sin førsteprioritet dagen før folketingsvalget 5. juni for at undgå samarbejde med yderfløjene i dansk politik.

Region Midtjylland samt dele af baglandet og enkelte folketingsmedlemmer udtrykte senere i august åbent mistillid til formandskabet.

Den gennemgående forklaring blandt kritikerne er uroen i partitoppen. At formandsopgøret i 2014, hvor Jensen udfordrede Løkke, men trak sig, har skabt fløje i partiet, og at de to har et disharmonisk samarbejde.

Flere beskriver, at de er utilfredse med, at de ikke er blevet inddraget nok, og at Løkke pludselig midt i valgkampen udgav en bog, hvor han ønskede et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet.

Vel at mærke uden at inddrage partiet eller næstformand Kristian Jensen.

Løkkes mange møgsager gennem årene er en anden ting, som folk nævner, når de giver udtryk for deres mistillid.

Rent formelt er det på landsmødet, at de omkring 850 delegerede skal stemme om, hvem der skal være formand og næstformand.