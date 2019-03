Venstre-profil er tavs om donationer for 100.000 kroner

Det er endnu uvist, hvordan Venstres politiske ordfører, Britt Bager, forholder sig til sagen om anonyme donationer, som hun fik i forbindelse med valgkampen i 2015.

Britt Bager ønskede tirsdag inden Venstres gruppemøde ikke at svare på spørgsmål om sagen, hvor en selskabsejer donerede i alt 100.000 kroner anonymt til hende.

Loven siger, at partier og politikere skal offentliggøre identiteten på donorer, som giver mere end 20.000 kroner i støtte.

Donationen var delt op i fem donationer på hver 20.000 kroner fra selskaber, der var ejet af den samme person.

Dermed er manøvren ikke ulovlig. Men juraprofessor Jørgen Albæk Jensen fra Aarhus Universitet udtalte i sidste uge til Politiken, at der er tale om et egentligt "hul i loven".

Det var netop Politiken, som i sidste uge bragte historien om de 100.000 kroner til Bagers valgkampagne.

Hidtil har Bager ikke været tilgængelig for en kommentar til sagen, og det er altså fortsat status.

Sagen kom frem, da Politiken havde fået aktindsigt i et brev fra Venstre til Region Midtjylland.

- I en enkelt kreds - Venstres Favrskov-kreds - har Venstre tilsyneladende fra én person modtaget fem indbetalinger på 20.000 kroner i løbet af et år.

- Kredsens daværende folketingskandidat (Britt Bager, red.) har oplyst, at indbetalingerne vedrører fem forskellige virksomheder, skriver formanden for Venstre i Region Midtjylland, Jens Nicolai Vejlgaard, ifølge Politiken i brevet.

De 100.000 kroner blev givet i forbindelse med det seneste valg, hvor Bager kæmpede for at blive valgt ind i Folketinget for første gang.

Det gjorde hun som bekendt, og siden da er det gået hurtigt for Bagers politiske karriere. Siden maj sidste år har hun været politisk ordfører for Venstre.

Posten som politisk ordfører blev ledig, da Jakob Ellemann-Jensen (V) blev miljø- og fødevareminister.