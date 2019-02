Venstre-politiker tiltalt for drabsforsøg mod ekskæreste

En lokalpolitiker fra Greve risikerer flere års fængsel for et brutalt drabsforsøg på sin ekskæreste.

Anklagemyndigheden har valgt at rejse tiltale mod den 41-årige René Michael Fløe Kauland, der er valgt ind i byrådet i Greve for Venstre.

Overfaldet fandt sted natten til 11. maj 2018. Her trængte politikeren ifølge anklagen ind i ekskærestens rækkehus i Greve ved at knuse en rude.

I boligens soveværelse lå kvinden og sov sammen med sin niårige datter. Men tilsyneladende fik det ikke byrådsmedlemmet til at tøve - tværtimod.

Adskillige gange skal manden have slået ekskæresten i hovedet og på kroppen med et tungt slagvåben. Kvinden var i livsfare og blev påført brud på arme, ben, ribben samt halspulsåren, lyder det i anklageskriftet.

Kun fordi ekskæresten værgede for sig, er hun i live i dag, står der desuden.

Ud over drabsforsøg er René Kauland også tiltalt for farlig vold mod den niårige pige, der ligeledes fik et slag i hovedet med slagvåbnet.

Det har tidligere været fremme, at byrådspolitikeren nægter sig skyldig. Angiveligt afviser han ethvert kendskab til sagen.

I anklageskriftet kan man da også læse, at gerningsmanden forsøgte at skjule sin identitet. Han var maskeret, og i dagene efter forbrydelsen bad politiet om hjælp til at finde noget mørkt tøj, en elefanthue og et par sko.

På trods af benægtelsen blev den nu tiltalte fængslet umiddelbart efter episoden. Han har dog været beskyttet af et navneforbud. Derfor har hans rolle i sagen ikke kunnet omtales offentligt før nu.

René Kauland, der er uddannet økonom, blev ifølge Ekstra Bladet i 2017 valgt ind i Greve byråd med 353 personlige stemmer. Herefter blev han udnævnt til formand for skole- og børneudvalget.

Som politiker er hans mærkesager blandt andet bedre skoler og daginstitutioner, værdig ældrepleje og "mere tryghed og mindre kriminalitet", skriver Ekstra Bladet.

Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), oplyser på Facebook, at partifællen efter alt at dømme er fortid i lokalpolitik.

- René Kauland er ikke længere ansat i Greve Kommune, og han har orlov fra Greve Byråd.

- Hvis han får en dom, er han automatisk ikke-valgbar og vil derfor ikke længere være en del af byrådet. I så fald vil han selvfølgelig heller ikke være medlem af Venstre længere, skriver borgmesteren.

Retssagen starter efter planen ved Retten i Roskilde 6. marts. Anklagemyndigheden har anmodet om medvirken af nævninger. Det indebærer, at kravet vil være mindst fire års fængsel.