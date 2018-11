Venstre går i kødet på vennerne: Danish Crown skal vise mere samfundssind

Statsministerpartiet angriber de gamle venner i Danish Crown. Det er udtryk for grådighed, når slagterigiganten ikke vil kræve, at Kurt Beier Transports filippinske chauffører får løn efter danske forhold. Kurt Beier Transport er underleverandør til N&K Spedition, der står for en stor del af Danish Crowns transport.

- Jeg tror desværre godt, at de er klar over, hvordan priserne er sammensat, og hvorfor priserne på deres transporter ude i Europa er af den størrelse, de nu er, svarer Hans Andersen.

Det er vel ikke sikkert, at Danish Crown vidste, hvilke forhold filippinerne arbejdede under?

- Det er jo udtryk for en grådighed, hvor man lader hånt om de værdier, vi har bygget samfundet op om. Tillid og ordentlighed og den danske model. Kurt Beier Transport benytter sig jo af en forretningsmodel, der går ud på at udnytte menneskers fattigdom, argumenterer Hans Andersen.

Det er ikke hver dag, man ser Venstre i et frontalangreb på en virksomhed ejet af danske landmænd. Men sagen om transportfirmaet Kurt Beiers brug af filippinske chauffører til en timeløn på angiveligt 15 kroner får nu partiets beskæftigelsesordfører til at skrue retorikken op.

- Jeg synes, at Danish Crown skal vise samfundssind og tage et ansvar for, at hvis medarbejderne har ophold i Danmark, skal de også have en ordentlig anstændig løn. Og det krav kan de altså godt stille til deres underleverandører eller underleverandørernes underleverandører, siger Venstres beskæftigelsesordfører.

Center mod Menneskehandel under Socialstyrelsen konkluderede efterfølgende, at 26 af lastbilchaufførerne hos Kurt Beier var ofre for menneskehandel. Kurt Beier Transport afviser, at de har haft kendskab til dette, og politiet er nu i gang med at undersøge, om transportvirksomheden har gjort noget ulovligt.

Sagen begyndte for en måned siden, da Fagbladet 3F afslørede, at op mod 200 filippinske chauffører boede i containere indhegnet bag pigtråd i en slumlejr i Padborg. Chaufførerne arbejdede for det danske transportfirma Kurt Beier Transport, hvor de angiveligt fik en timeløn på 15 kroner.

"Rimelige sociale standarder"

Danish Crown har imidlertid ikke blot siddet på hænderne. I samarbejde med blandt andet N&K Spedition har man udformet en erklæring, der ifølge virksomheden skal "sikre sundhed, sikkerhed og rettigheder for ansatte i transportbranchen".

I det seks sider lange dokument står der blandt andet, at man forpligter leverandører af transportydelser til at "opretholde rimelige sociale standarder" for virksomhedens medarbejdere. Men det er ifølge Venstres ordfører langtfra nok.

- Det er ikke nok blot at forholde sig til, at man har en seng at sove i, et tag over hovedet og en mulighed for at komme på toilettet. Jeg synes også, de som virksomhed skal forholde sig til, at dem, der kører deres varer, får en løn, man kan leve af, siger Hans Andersen og fortsætter.

- Man kunne jo ligesom de andre virksomheder vælge at bede N&K Spedition om at opsige kontrakten med Kurt Beier. Det er jo et valg.

Men du ved jo ikke, om der overhovedet er foregået noget ulovligt?

- Uanset, om det er lovligt eller ulovligt, må man som virksomhed forholde sig til, om man vil lægge navn til den måde at drive virksomhed på. Vi mangler, at virksomhederne tager ansvar for ikke bare arbejdsmiljøet, men også den måde, de aflønner på, svarer Hans Andersen.