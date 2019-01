Venstre: Vi rykker sundhedsvæsnet tættere på borgerne

Regionerne skal ikke nedlægges. Det vil blandt andet fjerne nærdemokratiet i sundhedsvæsnet. Det mener Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

Men den påstand holder ikke. Det siger Venstres politiske ordfører, Britt Bager.

Regeringen ventes snart at fremlægge sit udspil til en sundhedsreform, og i den forbindelse er især regionernes fremtid blevet diskuteret. Hvad der skal ske med dem, vides endnu ikke.

- Vi vil rykke sundhedsvæsnet endnu tættere på borgerne. Det her er ikke en centraliseringsøvelse, som Wammen påstår, siger Bager.

- Det her er en øvelse i at skabe sammenhæng og få et sundhedsvæsen, der er endnu tættere på borgerne.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har flere gange udtalt, at der skal oprettes 21 nye såkaldte sundhedsfællesskaber. De skal bygges op omkring lokale sygehuse rundt om i landet.

- Vi får flere og flere kroniske patienter og ældre medborgere. Derfor er sundhedsvæsnet under pres, og vi bliver nødt til at gøre noget, hvis vi skal kunne følge med, siger Bager.

- Vi vil sikre, at sundhedssystemet er gearet til at kunne håndtere det pres, der kommer i fremtiden. Vi vil sikre, at patienterne oplever en bedre sammenhæng i deres rejse, når de er syge, siger Bager.

Spørgsmålet om regionernes fremtid har splittet Venstre. Det har skabt utryghed, erkendte Løkke fredag aften i forbindelse med partiets hovedbestyrelsesmøde i København. Her blev det kommende udspil diskuteret.

Udspillet ventes at blive præsenteret i denne måned.

Mens det er uklart, hvad Venstre vil med regionerne, så er meldingen hos de øvrige partier i regeringen tydelig. Liberal Alliance vil skrotte regionerne. Det samme vil De Konservative.

Desuden vil regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, ligeledes have regionerne skrottet.

Ifølge Bager er det hensigten, at regeringen og DF inden det kommende folketingsvalg laver en aftale om en sundhedsreform. Valget skal senest finde sted 17. juni.