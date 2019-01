Velkommen til tirsdag: Tæt tåge og frostkolde vejbaner

Den danske vinter byder tirsdag morgen på en farlig cocktail. Lufttemperaturen ligger ved sekstiden lige omkring frysepunktet, og det samme gælder temperaturen i vejene, som kan være let frysende. Det fremgår af de seneste målinger fra Vejdirektoratet.

Der saltes tirsdag morgen på store dele af Vestfyn og det sydlige Fyn, og natten igennem er der blevet saltet på de større veje, på Sydfyn, Nordfyn og på Østfyn.

Vejdirektoratet advarer dog stadig om glatte veje på udsatte steder - advarslen gælder ved sekstiden særligt den nordlige del af Fyn samt Faaborg-Midtfyn Kommune.

Det gør ikke situationen bedre, at tåge eller rimtåge har lagt sig over Fyn tirsdag morgen. Lokalt kan tågen ifølge DMI være ret tæt, og lige nu advarer Storebæltsforbindelsen om tæt tåge over broen med sigtbarhed på under 100 meter.

Temperaturen sniger sig i løbet af tirsdag ikke meget over de nul grader, forudser DMI, og ud på aftenen og natten falder den til mellem en og fem graders frost.