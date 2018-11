Vekselbureau vaskede 35 millioner fra hashhandel hvide

Direktøren for et vekselbureau på Nørrebro fik intet ud af at anke dom på fire års fængsel til landsretten.

En lille og undselig vekselbutik på Nørrebro i København havde tilbage i 2014 mildest talt en forrygende aktivitet.

Millionerne strømmede gennem lokalerne på Nørrebrogade 203. Og ved årets udgang havde de ansatte haft over 100 millioner kroner mellem hænderne.

Mandag har Østre Landsret imidlertid slået fast, at det var for godt til at være sandt.

En stor del af pengene stammede fra hashhandel, og det vidste direktøren for det hele, den 64-årige Mohamad Esmaeil Al-Karbalaie, udmærket godt.

Retten finder det således bevist, at direktøren og hans ansatte hvidvaskede mindst 35 millioner kroner, der kom fra hashsalg. Pengene blev vekslet fra kroner til euro.

Håndteringen af yderligere 40 millioner kroner havde ligeledes karakter af ulovligheder, fastslår Østre Landsret.

Politiet har dog ikke med sikkerhed kunnet fastslå, hvor disse penge kom fra. Men vekselbureauets omgang med millionerne tyder ifølge retten på, at direktøren anså pengene for at stamme fra kriminalitet.

Af den grund er han kendt skyldig i forsøg på hæleri af særlig grov karakter under særdeles skærpende omstændigheder for disse 40 millioner kroner.

Ligesom byretten er Østre Landsret nået frem til en straf på fire års fængsel. Men da dommen faldt, var sagens hovedperson ikke selv til stede i landsrettens lokaler i det indre København.

- Jeg har fået en sms om, at han er meget syg, og at han derfor er ved lægen, sagde forsvarer Brian Larsen, da retsformanden spurgte til det usædvanlige fravær.

Advokaten gav efterfølgende udtryk for forbavselse over dommen. Han vil nu overveje muligheden for at indbringe sagen for Højesteret.