Vejret spænder ben for årets største stjerneskudsregn

Årets største meteorsværm besøger i disse dage Jorden og topper fredag aften.

Det skriver netmediet videnskab.dk.

Det er dog ikke et nyt fænomen, for sværmen, der har fået navnet Geminiderne, slår hvert år i december vejen forbi vores planet.

I år kan meteorregnen opleves mellem 4. og 17. december, og fredag skulle chancen være størst.

Her kan der nemlig opleves stjerneskud helt op til hvert andet minut.

Der er dog bare en lille forhindring. For ifølge DMI skal man kigge langt efter en skyfri himmel, der tillader synet af stjerneskuddene.

- Det ser desværre ud til, at vi får det, som vi har haft det de sidste par dage.

- Så det bliver nok ikke muligt at se dem (stjerneskuddene, red.), siger Frank Nielsen, vagtchef og meteorolog ved DMI.

Ifølge DMI skal man ligefrem være heldig, hvis man skal opleve stjerneskud fredag aften.

Frank Nielsen afviser dog ikke, at der lokalt kan komme huller i skydækket. Men man skal skynde sig, hvis man skal nå at spotte et stjerneskud, for hullerne kan hurtigt forsvinde igen.

Geminiderne er en sværm af små meteorer. De fleste er ikke større end et støvkorn. De rammer Jordens atmosfære med en fart på omkring 120.000 kilometer i timen.

Med den hastighed brænder et støvkorn hurtigt op i atmosfæren, og inden de når ned i en højde på 40 kilometer, er de stort set allesammen væk.

Det, vi ser, er ikke det brændende støvkorn, men lyset fra luft i den øvre atmosfære, der er opvarmet til flere tusinde grader af det lille støvkorn med den høje fart.

På brøkdele af sekunder køles luften af igen, hvorfor stjerneskud kun lyser i ganske kort tid.

Meteorerne stammer fra asteroiden Phaethon, der er blot seks kilometer i dens største diameter. Hvert år i december passerer Jorden asteroidens bane, hvorfor vi kan opleve de smukke stjerneskud i julemåneden.