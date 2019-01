Vejene kan blive spejlglatte i aften: DMI varsler isslag over hele Fyn

Vinteren viser muskler i Danmark i disse dage. DMI har varslet op til 25 centimeter sne i løbet af weekenden med mulighed for snestorm både søndag og mandag, men allerede fredag aften kan vejret sætte danskerne på prøve.

En stor af landet risikerer nemlig at blive ramt af isslag, oplyser DMI fredag eftermiddag.

Meteorologerne varsler "let isslag", som senere ventes at gå over i regn. Varslet gælder det meste af Jylland samt hele Fyn, Lolland og Falster. Isslaget ventes fra fredag omkring klokken 22.

Isslag opstår, når luften nær jordoverfladen er kold, og regndråber fra varmere luftlag falder ned gennem den kolde luft og bliver afkølet til under nul grader. Når dråberne rammer jordoverfladen, fryser de straks til is og danner et klart lag is.

Det sker ifølge DMI typisk et par gange hver vinter. Eftersom isen kan være sværere at opdage i mørke, er der risiko for, at isslaget kan medføre uheld for både gående og kørende trafikanter.