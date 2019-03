Edderkopper der vikler deres unger ind i lange fangearme og sprøjter dødelige gifte ind i dem.

Det er et tilbagevendende motiv i de børnetegninger, der er blevet fremlagt i Vejen-sagen.

Sagen handler om fire børn, der hævder, at de blev udsat for systematisk vold og seksuelle overgreb af deres forældre for mere end 25 år siden.

Tegningerne indgår som bevismateriale mod forældrene på linje med to læderpiske og en beslaglagt computer med talrige søgninger efter blandt andet "familieporno" og "sex mellem mor og søn".

En af tegningerne, der er blevet fremlagt i retten, viser et barn, der er bundet med pigtråd og har bind for munden, så det ikke kan skrige.

Sagsakterne viser, at tegningerne allerede vakte bekymring tilbage i 1992, da børnene blev anbragt på en døgninstitution.

Det fremgår af notaterne i sagen, som senioranklager Rikke Brændgaard-Nielsen torsdag har dokumenteret i retten.

En psykolog fra institutionen fortalte onsdag i retten, at man nærmest fra første dag fik mistanke om, at børnene havde været udsat for seksuelle overgreb.

Det var ikke bare børnenes tegninger, der antydede det. Det gjorde deres adfærd i form af seksuelle lege og deres seksuelle sprogbrug også.

Men psykologens vurdering var, at det ikke tjente børnene at skride til politianmeldelse på daværende tidspunkt.

Det ville medføre en omfattende politiefterforskning og måske fængsling af forældrene. Det var ikke, hvad børnene havde brug for, forklarede psykologen.

Men forældrene blev konfronteret af sagsbehandlere med mistanken om seksuelle overgreb, fremgår det af notaterne.

Det førte til gengæld til, at moren indgav politianmeldelse mod institutionen for "hjernevask" af børnene.

Anmeldelsen blev angiveligt afvist af politiet.

I 2017 gik et af børnene til politiet, og det fik sagen til at rulle.

Forældrene blev anholdt i november 2017 og har været varetægtsfængslet lige siden. De nægter sig skyldige i de rejste anklager.

Efter at alle vidner er blevet afhørt og beviserne lagt frem, var det meningen, at anklageren torsdag skulle være kommet med sine afsluttende bemærkninger i sagen.

Det er blevet udskudt til fredag, hvor både anklager og forsvarsadvokater skal procedere.

Der ventes dom i sagen i næste uge.