Veganere truer kvindelig landmand med voldtægt

"Jeg ville ønske, I blev voldtaget og jeres børn hakket i stykker til kød." Sådan lød en af de cirka 1700 hadefulde kommentarer på Facebook, efter landmand Agnes Greggersen havde postet en video af en lille dreng, der drak et glas mælk, mens han stod ved siden af en kalv.

- Jeg ville ønske, I blev voldtaget og jeres børn hakket i stykker til kød. Den bizarre besked fik den unge, kvindelige gårdejer Agnes Greggersen fra Hasselberg sydøst for Flensborg på Facebook fortæller mediehuset SHZ.

Som alle andre bruger også landmændene de digitale platforme til at fortælle om større og mindre begivenheder fra hverdagen. Men de gør naturligvis også reklame for deres erhverv og bedrifter. Det kan udløse ekstremt had.

Presset blev for stort, og jeg var bange. Vi blev beskyldt for at være dyrplagere eller dyremishandlere.

Profil måtte slettes

Til sidst så Agnes Greggersen ingen anden udvej end at slette sin profil på Facebook.

Flere af kommentarerne var konkrete trusler mod hende selv og hendes familie. Bag shit-stormen stod åbenbart en gruppe radikale veganere, der havde opfordret til aktionen via deres egen gruppe på Facebook.

Den skræmmende oplevelse havde Agnes Greggersen tilbage i 2017. Hun er tilbage på Facebook, og for hende er episoden fortid. Men for mange andre landmænd er det fortsat en særdeles belastende nutid.

- Hver anden landmand beretter om heftig kritik, der primært er rettet mod husdyrhold som sådan, forklarer filosof og kommunikationsforsker Christian Dürnberger fra Universitetet i Wien.

Han har lavet en videnskabelig undersøgelse af tyske landmænds forhold til Facebook og er på vej til at offentliggøre resultaterne i det videnskabelige magasin International Journal of Livestock Production - Internationalt tidsskrift for husdyrproduktion.

Artiklen er uhyggelig læsning. Landmænd bliver ikke kun kaldt dyrplagere, men også voldtægtsmænd. Desuden bliver de udsat for ekstremt voldsomme byger af raseri.